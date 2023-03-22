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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس وزراء المجر يشكر الإمام الأكبر على حسن الاستقبال.. ويثني على دور الأزهر

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

تسلم فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، خطابا رسميا من السيد فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر، يشكره فيه على حسن استقباله خلال زيارته الرسمية للقاهرة، حيث أعرب فيه عن تقديره لدور الأزهر التصالحي في مصر والمنطقة جمعاء.

 

وجاء نص الخطاب: "فضيلة الإمام، اسمحوا لي أن أتقدم بخالص الشكر على حسن استقبالكم لي أثناء زيارتي الرسمية لمدينة القاهرة، لقد كان من دواعي سروري أن أتناقش معكم مجددا وبشكل شخصي الدور التصالحي البارز الذي يلعبه الأزهر في مصر وفي المنطقة أجمع.

 

وتابع :"تقدر المجر بشدة أن الأزهر خلال السنوات الماضية، وتحت قيادتكم، أصبح المناصر البارز للدعوة إلى التسامح والتفاهم بين الأديان، فضلاً عن دوره في مكافحة الإرهاب والمتطرفين، و إني أتطلع بشغف إلى زيارتكم لمدينة بودابست أثناء هذا العام والتي ستعزز تعاوننا المنشود، وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأتمنى لفضيلتكم وافر الصحة والمزيد من التوفيق في مهام مسؤوليتكم الكبيرة".

 

وكان رئيس وزراء المجر زار مشيخة الأزهر والتقي فضيلة الإمام الأكبر نهاية الشهر الماضي، يرافقه وفد رفيع المستوى، ضم كلا من؛ السيد بيتر زيجارتو، وزير الشؤون الخارجية والتجاري المجري، والسيد مارتون ناجي، وزير التنمية الاقتصادية، السيد أندراس كوفاكس، سفير المجر لدى القاهرة، والسيد بالاز أوربان، مدير الشؤون السياسية لرئيس الوزراء المجري، والسيد جوزيف كوفاكس، وزير الدولة للإعلام الوطني، والسيد ميكولس ماروث، مبعوث رئيس الوزراء المجري.

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