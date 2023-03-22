الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 25 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس.. تعرف عليهم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء عدة مداهمات، اعتقلت على إثرها 25 مواطنا فلسطينيا من عدة مناطق متفرقة منها القدس والخليل ورام الله.

واعتقل 6 فلسطينيين في الخليل وهم: محمد إبراهيم عودة صبارنة (30 عاما)، وأسامة محمد محمود صبارنة (22 عاما)، ومحمد خليل محمد العلامي (21 عاما)، ومحمد محمود عودة صبارنة (21 عاما)، الشاب أنس شديد، والشاب عبد الله القصاص.

وفي القدس اعتقلت قوات الاحتلال أيهم الشاعر من بلدة الطور، ومالك العجلوني من العيزرية، وقصي إبراهيم من عناتا، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها.

أما في رام الله فقد اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد صادق مبارك (21 عاما)، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين عز الدين وعمر عبد الحق، بعد أن فتشت منزلهما، كما داهمت منزل الشهيد عبد الفتاح خروشة، واعتقلت نجله قسّام، وأخذت قياسات المنزل، تمهيدا لهدمه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال في أريحا ليث إسماعيل صقر أبو داهوك (19 عاما)، ومحمد خالد أبو ناموس (24 عاما)، ويوسف عبد الله عودة الخطيب (19 عاما) وثلاثتهم من مخيم عقبة جبر، وعبد طارق عكيلة (20 عاما) من مخيم عين السلطان.

بينما في بيت لحم فقد اعتقلت قوات الاحتلال مازن محمد زواهرة (27عاما) من بلدة الدوحة غربا، وموسى الشيخ من قرية الولجة شمال غرب بيت لحم، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

كما اعتقل ثلاثة فلسطينيين آخرين في منطقة "عقبة حسنة" على مدخل الريف الغربي لمحافظة بيت لحم، بعد ايقاف مركبتهم واحتجازهم، دون التمكن من معرفة هويتهم.

وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: أحمد محمود أبو بكر، وينال كامل أبو شملة، وأسامة ماهر قبها، وسيف الدين عدنان زيد الكيلاني، بعد اقتحامها لبلدة يعبد ومداهمة منازل ذويهم والعبث بمحتوياتها، وسط اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال .