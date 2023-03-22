عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رعب في الاستوديو| لحظة وقوع زلزال خلال نشرة إخبارية بباكستان.. شاهد

صدى البلد

في مشهد يحبس الأنفاس، تمالك مذيع قناة إخبارية باكستاني نفسه، وهو ينقل خبر الزلزال الذي ضرب بلاده أمس، مخلّفاً قتيلاً و11 مصابا.

 

وبينما كان الرجل يؤدي عمله بأمان، بدأت الأرض ترتجف من تحت وجدران الاستديو تهز من حوله، إلا أنه ورغم ذلك حافظ على رباطة جأشه ولم يتزحزح من مكانه.


انتشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وسط تعليقات تشيد برصانة الرجل وقوّة قلبه وحسن تصرّفه عند الأزمات والشدائد.

 

يذكر أن الزلزال كان ضرب باكستان، أمس الثلاثاء، فيما رصد أحد الأشخاص تشققات في المباني، ما دفع السكان للهرب وسط حالة من الهلع والرعب.

 

كما أظهرت كاميرا مراقبة داخلية اهتزاز أحد المنازل بشكل كبير للحظات.

 

وكان بيان صادر عن هيئة المسح الجيولوجي في باكستان ذكر أن زلزالا وقع ومركزه جبال الهندكوش في أقصى شمال شرقي أفغانستان، وبلغت شدة الزلزال 6.8 على مقياس ريختر وعلى عمق 168 كلم، ووقع الزلزال عند الساعة 21:47 بالتوقيت المحلي.

 

وشعر بالزلزال سكان مناطق شمال ووسط باكستان من بينها مدن إسلام آباد وبيشاور ولاهور، ووفق شهود عيان استمر الشعور بالهزة لنحو 30 ثانية، وبالرغم من تكرار حدوث الزلازل في باكستان، فقد دفعت هذه الهزة الأرضية بعض السكان إلى الهلع والخروج من منازلهم ومحالهم.

بدأت بأسوان.. هل تصدق توقعات العالم الهولندي حول زلازل 22 مارس؟

ووفق وسائل الإعلام الباكستانية نقلا عن قوات الطوارئ فقد ارتفعت حصيلة ضحايا الهزة الأرضية التي شعر بها سكان باكستان إلى 4 قتلى على الأقل و80 جريحا جلهم في 6 مقاطعات في إقليم خيبر بختون خواه شمال غربي باكستان، كما أسفرت الهزة عن إلحاق أضرار بعدد من المنازل، وحدوث إنزلاقات جبلية شمالي باكستان نتج عنها إغلاق عدد من الطرق الجبلية.

 

بدوره، دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث لرفع حالة التأهب جراء الهزة الأرضية التي شعر بها سكان باكستان جراء الزلزال الذي ضرب أفغانستان المجاورة.

باكستان التواصل الاجتماعي مقياس ريختر وسائل التواصل الإجتماعي رئيس الوزراء الباكستاني شمال غربي باكستان حالة من الهلع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

320 جنيهًا دفعة واحدة.. زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

السيسي يوجه بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل إلى 36 ألف جنيه| ونواب: يقلل الأعباء على المواطنين

57 جنيهًا مرة واحدة|مفاجأة بأسعار الدواجن الآن مع دخول أطنان الفراخ البرازيلي

تعليق قوي من ميدو على قرارات الهلال السوداني

هيتوقف| محامي كهربا يُفجر مفاجأة جديدة بشأن غرامة الزمالك

سيناريوهات مختلفة.. رد مفاجئ من ميتلاند الدنماركي على انضمام إمام عاشور للأهلي

عامر حسين يكشف مفاجأة بعد انسحاب الأهلي من كأس الرابطة

بدأت بأسوان.. هل تصدق توقعات العالم الهولندي حول زلازل 22 مارس؟

ترشيحاتنا

شوبير يحسم الجدل بشأن عقوبة الأهلي ضد الشناوي وطاهر

2 صباحا.. مواعيد غلق المحال والمقاهي والمولات والكافيهات بداية من اليوم

11 عملاً عظيماً لاغتنام أول ليلة من رمضان.. تعرف عليها

بعد التحذيرات الروسية.. بيان عاجل من بريطانيا بشأن إرسال قذائف اليورانيوم لأوكرانيا

رئيس الوزراء يتابع نتائج أعمال القابضة للصناعات الكيماوية وشركاتها التابعة

إصابة 14 شخصا في حادث تصادم بين سيارة نقل وميكروباص بالمنوفية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لجاكيت وشال غادة عبدالرازق من برومو مسلسلها الرمضاني

العثور على خروف كامل داخل بطن ثعبان في البرازيل .. شاهد

احرص على تناول هذه الخضراوات يوميا لتحمي نفسك من الزهايمر.. دراسة صادمة

تعاون نايك ومايكل جوردان.. تفاصيل فيلم بن أفليك ومات ديمون الجديد Air

فيديو

صفقة الموسم.. هل ينتقل إمام عاشور للأهلي وما موقف ناديه؟ فيديو جراف

يا شماتة الستات.. ياسمين عز ضحية مقلب رامز جلال «رامز نيفر إند»

ماذا يحدث لأسعار الدولار والذهب بعد اجتماع الفيدرالي؟.. فيديو

كانوا هيتجوزوا خلاص .. تفاصيل مؤلمة في حادث مصرع طبيب وخطيبته..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

اﻟﻤﺰﻳﺪ