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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بدأت بأسوان.. هل تصدق توقعات العالم الهولندي حول زلازل 22 مارس؟

صدى البلد

بعد تغريدة مرعبة لهيئة تابعة للعالم الهولندي فرانك هوخربيتس تنبأت بوقوع عدة زلازل جديدة بدءا من اليوم الأربعاء 22 مارس، تعرضت محافظة أسوان جنوب مصر فجر اليوم لزالزال بلغت قوته 4 ريختر.

 

وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل إن مصر تعرضت لزلزال على عمق واحد كيلومتر، في الساعة الثانية صباحا.

 

فيما أوضحت الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن مركز الزلزال وقع في الكيلو 17 شمال شرقي أسوان وبعمق 03, كيلومتر. وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية إن الهزة وقعت في تمام الساعة 2:01 صباحًا وشعر بها سكان مدن المحافظة نافيا حدوث خسائر بشرية.

تغريدة جديدة
أتى الزلزال بعد تغريدة جديدة لهيئة هندسة الكواكب التابعة للعالم الهولندي نشرتها أول أمس الاثنين، توقعت فيها حصول بعض الأنشطة الزلزالية خلال الأيام القليلة القادمة، في حدود 22 من مارس، مشيرة إلى إمكانية حدوث زلازل في حدود 5 أو 6 درجات على مقياس ريختر. وقالت حينها: "قد تتسبب الهندسة القمرية في بعض النشاط الزلزالي الأقوى في الأيام المقبلة، ومن المحتمل أن تصل قوتها إلى 5 إلى 6 درجات، خاصة في حوالي 22 مارس".

وبحسب العربية نت تسببت تحذيرات هوجربيتس في حالة من الهلع، خاصة بعد أن تنبأ عدة مرات بحدوث زلازل أو هزات قبل وقوعها بالفعل على مدار الأسابيع القليلة الماضية، أبرزها كان الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في 6 فبراير.

يذكر أن مصر كانت قد تعرضت في فبراير الماضي لـ 3 هزات أرضية متتالية، شعر بها سكان بعض المحافظات في القاهرة والقليوبية والسويس وبورسعيد والإسماعيلية. وحسب المحطة القومية، تم رصد 3 هزات أرضية بدرجات متفاوتة من القوة، كان آخرها بقوة 4.9 و4.5 درجة على مقياس ريختر شمال السويس، وسبقتها هزة أخرى بدرجة ضعيفة.

كما شهدت مناطق شمال بورسعيد والإسماعيلية، هزات خفيفة أيضا.

رغم ذلك أكد الخبراء في معهد البحوث الفلكية أن مصر آمنة وتقع خارج أحزمة وأنشطة الزلازل بشكل عام، إلا أنها معرضة من حين لآخر لبعض الزلازل الضعيفة أو المتوسطة خاصة التي يقع مركزها في منطقة شرق البحر المتوسط، وشمال البحر الأحمر.

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