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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صور القهر في مسرح الستينيات.. رسالة دكتوراه بجامعة المنوفية

رسالة دكتوراه جامعة
رسالة دكتوراه جامعة المنوفية

حصلت الباحثة  عبير مهدي سيد أحمد خواجة،  أخصائية تربية مسرحية بمدرسة منشاة جريس الابتدائية،  علي درجة الدكتوراه من كلية التربية النوعية جامعة المنوفية  تخصص إعلام تربوي مجال الفنون المسرحية في الرسالة المقدمة منها تحت عنوان "صور القهر في مسرح الستينيات "يوسف إدريس وميخائيل رومان نموذجا ".


أوصت اللجنة بمنح الباحثة الدكتوراه  بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالطبع والتداول بين الجامعات المصرية.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم علي الرسالة من كل من  الدكتور محمد عبدالله حسين أستاذ النقد المسرحي ووكيل كلية دار العلوم جامعه المنيا، مناقشا ورئيسا ،  الدكتور  مصطفى حشيش أستاذ التمثيل والإخراج بكلية التربية النوعية جامعة المنوفية.مشرفا وعضوا ،  الدكتور  فرج عمر فرج أستاذ الدراما والنقد المساعد ورئيس قسم المسرح جامعة بني سويف مشرفا وعضوا، الدكتورة  مروة عبد العليم زلابية أستاذ المسرح المساعد بقسم الإعلام التربوي جامعة المنوفية مناقشا داخليا ،  الدكتور مصطفى محمود محمد.مدرس التمثيل والإخراج بكلية التربية النوعية جامعة المنوفية مشرفا" .

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وتناولت الباحثة في دراستها  رصد  صور القهر الذي كان يوجد داخل مسرح الستينيات خاصة مسرح يوسف إدريس وميخائيل رومان ،وأهمية توظيف صور القهر في تلك الفترة لتعبر عن هموم وقضايا المجتمع ومدى الظلم والاستبداد نظراً للملاحقة الرقابية علي المؤلفات المسرحية.
وأوضحت الدراسة أهم التقنيات الفنية التي كان يقوم بتوظيفها يوسف إدريس وميخائيل رومان من أجل خلق صور القهر التي كانت توجد في المجتمع في فترة الستينيات.

واستهدف الدراسة تسليط الضوء على الحقبة الزمنية التي تتناولها فترة الدراسة لما لها من أهمية اجتماعية وسياسية كبيرة ؛وكذلك التعرف على مدى التوظيف التقني لصور القهر في أعمال الكاتبين للتعبير عن آلام وطموحات الطبقة الكادحة والمطحونة في المجتمع.

رسالة دكتوراه جامعة المنوفية
رسالة دكتوراه جامعة المنوفية
رسالة دكتوراه جامعة المنوفية
رسالة دكتوراه جامعة المنوفية
رسالة دكتوراه جامعة المنوفية
رسالة دكتوراه جامعة المنوفية
رسالة دكتوراه جامعة المنوفية
رسالة دكتوراه جامعة المنوفية
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