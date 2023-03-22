عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى شعبان: قصة بابا المجال من أفضل موضوعاتي الدرامية.. خاص

بوستر مسلسل بابا
بوستر مسلسل بابا المجال

قال الفنان مصطفى شعبان إنه متحمس لبدء عرض مسلسل "بابا المجال"، الذي ينافس ضمن الموسم الدرامي الحالي،والمقرر انطلاق عرضه بداية من الغد.
 

ووصف مصطفى شعبان في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”، قصة مسلسل بابا المجال ، بأنها من أفضل الموضوعاتالتي قدمتها في الدراما، مشيرا إلى أنه يعمل على تطوير فكرته مع فريق ورشة الكتابة منذ فترة طويلة.

وعبر مصطفى شعبان عن حرصه على تقديم قصص شعبية تمس المجتمع في المسلسلات الرمضانية، لتكون قريبة منالمشاهدين وتناقش الأصول التي كانت تقدم في الدراما سابقا.


 

txt

فرح يوسف: أنا شقيقة مصطفى شعبان في بابا المجال والعمل مفاجأة| خاص

txt

قبل عرضه في رمضان.. تفاصيل قصة مسلسل بابا المجال | شاهد

 

مسلسل بابا المجال


 

مسلسل «بابا المجال» من تأليف وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو علي وعصام العرجاني، ويضم كوكبة من ألمع نجوم الفن فيمقدمتهم سوسن بدر، نسرين أمين، جومانا مراد، رياض الخولي، باسم سمرة، سهر الصايغ، أحمد كشك، محمود حافظ.


 

ويقوم مصطفى شعبان في المسلسل بشخصية تاجر قطع غيار سيارات، بدأ مهنته منذ الصغر وتميز في عمله حتى لقب باسم "باباالمجال"، وأصبح أحد أقوى التجار في منطقته، وهو ما يجعله يدخل في صراعات مع من حوله، وكل ذلك في إطار درامي لا يخلو من الإثارةوالأكشن.

مصطفى شعبان دراما رمضان نجوم الفن محمود حافظ سوسن بدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

320 جنيهًا دفعة واحدة.. زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميًا| هبوط كبير في أسعار الدواجن البيضاء قبل ساعات من رمضان.. الأسباب والتفاصيل

57 جنيهًا مرة واحدة|مفاجأة بأسعار الدواجن الآن مع دخول أطنان الفراخ البرازيلي

ادعولي.. أول رد من إمام عاشور على انتقاله للأهلي| تفاصيل

هيتوقف| محامي كهربا يُفجر مفاجأة جديدة بشأن غرامة الزمالك

مفاجأة مدوية.. وكالة فيتش سوليشنز تكشف عن بشرى سارة بشأن الجنيه

عامر حسين يكشف مفاجأة بعد انسحاب الأهلي من كأس الرابطة

سيناريوهات مختلفة.. رد مفاجئ من ميتلاند الدنماركي على انضمام إمام عاشور للأهلي

موضوعات متعلقة

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قنوات ART

مسلسلات رمضان 2023.. مغامرات خالد النبوي مع شخصية الشافعي في رسالة الإمام

ترشيحاتنا

بقصر الأمير طاز.. تعرف على حفلات صندوق التنمية الثقافة في رمضان

هذه الأبراج الأكثر جدلا.. احذر منهم في رمضان

رئيس الأركان يشهد بياناً للتكتيكات الصغرى والمهارة فى الميدان لإحدى تشكيلات الجيش الثانى الميدانى

قوى عاملة الإسكندرية توفر 44 فرصة توظيف للشباب بعروس المتوسط

رانيا يوسف تكشف لأول مرة أسباب طلاقها من محمد مختار

جهاز حماية المستهلك ينعى والد المهندس أيمن حسام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. شاكيرا تبكي في محل حلوى شهير في نيويورك |ما السر؟

بفستان لافت...إطلالة زوجة إمام عاشور في زفهاهما تثير الجدل على السوشيال ميديا

يعيش حتى 20 عاما.. اكتشاف عنكبوت الباب المسحور في أستراليا

بعد وفاة 5 أشخاص في أفريقيا.. معلومات صادمة عن فيروس ماربورج

فيديو

مسلسلات رمضان 2023.. قوة الشوق تربط قلب روجينا على كلمات ياسين التهامي

تراجع أسعار الذهب والدولار اليوم الأربعاء| شاهد

لحظة بكاء إعلامية شهيرة بسبب قصيدة مؤثرة

مسلسلات رمضان 2023.. مغامرات خالد النبوي مع شخصية الشافعي في رسالة الإمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ