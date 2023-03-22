مصطفى شعبان: قصة بابا المجال من أفضل موضوعاتي الدرامية.. خاص

قال الفنان مصطفى شعبان إنه متحمس لبدء عرض مسلسل "بابا المجال"، الذي ينافس ضمن الموسم الدرامي الحالي،والمقرر انطلاق عرضه بداية من الغد.



ووصف مصطفى شعبان في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”، قصة مسلسل بابا المجال ، بأنها من أفضل الموضوعاتالتي قدمتها في الدراما، مشيرا إلى أنه يعمل على تطوير فكرته مع فريق ورشة الكتابة منذ فترة طويلة.

وعبر مصطفى شعبان عن حرصه على تقديم قصص شعبية تمس المجتمع في المسلسلات الرمضانية، لتكون قريبة منالمشاهدين وتناقش الأصول التي كانت تقدم في الدراما سابقا.





مسلسل بابا المجال





مسلسل «بابا المجال» من تأليف وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو علي وعصام العرجاني، ويضم كوكبة من ألمع نجوم الفن فيمقدمتهم سوسن بدر، نسرين أمين، جومانا مراد، رياض الخولي، باسم سمرة، سهر الصايغ، أحمد كشك، محمود حافظ.





ويقوم مصطفى شعبان في المسلسل بشخصية تاجر قطع غيار سيارات، بدأ مهنته منذ الصغر وتميز في عمله حتى لقب باسم "باباالمجال"، وأصبح أحد أقوى التجار في منطقته، وهو ما يجعله يدخل في صراعات مع من حوله، وكل ذلك في إطار درامي لا يخلو من الإثارةوالأكشن.