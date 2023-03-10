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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل عرضه في رمضان.. تفاصيل قصة مسلسل بابا المجال | شاهد

مصطفى شعبان
مصطفى شعبان

يستعد الفنان مصطفى شعبان لخوض دراما رمضان 2023، بمسلسله الجديد “بابا المجال”، الذي أثار جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منذ طرح البرومو الدعائي الأول له. 

مسلسل بابا المجال، يعرض خلال شهر رمضان عبر قناة النهار، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، أبرزهم سوسن بدر، رياض الخولي، جومانا مراد، نسرين أمين، باسم سمرة، فرح يوسف، أحمد كشك وغيرهم. 

تدور قصة مسلسل بابا المجال، حول عائلة تعيش في منطقة شعبية، وتدور بينهما عدد من الأزمات والمواقف، فيما يعمل مصطفى شعبان في مجال التجارة، واسمه زين، فيما تدور بينه وبين باسم سمرة “عزوز” العديد من الأزمات خلال الأحداث. 

 

وظهر مصطفى شعبان في برومو مسلسله الجديد، وهو يحكي قصته، وعلاقته بوالدته التي تلعب دورها الفنانة سوسن بدر، فيما يقدم الفنان رياض الخولي دور والده، ويواجه العديد من الأزمات منها دخوله السجن. 

 

وقال مصطفى شعبان في تصريحات له، إنه يستهدف الجيل الجديد والشباب، والتربية من خلال أحداث العمل، والحديث عن قيمة العائلة والعلاقات بينهم. 

 

ويواصل أبطال مسلسل بابا المجال، تصوير مشاهده حالها بإحدى الاستوديوهات بمنطقة الهرم، قبل أيام من انطلاق الموسم الرمضاني.

 

مصطفى شعبان دراما رمضان بابا المجال الفنان مصطفى شعبان الفنانة سوسن بدر

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