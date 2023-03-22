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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميا.. برلمان السويد يوافق على انضمام المملكة لحلف الناتو

السويد
السويد

وافق أعضاء البرلمان السويدي، اليوم الأربعاء، على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وتعتبر موافقة البرلمان السويدي شرطًا أساسيًا لانضمام المملكة إلى حلف الناتو.

وفي وقت سابق، اقترحت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية الموافقة على انضمام البلاد إلى الناتو، وكذلك الاتفاق على وضع منظمة حلف شمال الأطلسي، التي تنظم قضايا الحصانات والامتيازات لحلف الناتو وموظفيها.

وتشارك اللجنة موقف الحكومة بأنه “كما هو الحال في بلدان شمال أوروبا الأخرى، لا يوجد سبب لوضع أسلحة نووية أو قواعد دائمة على أراضي السويد في وقت السلم”.

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كما أفيد بأن الانضمام إلى حلف الناتو سيتطلب تعديلات على قانون المساعدة العسكرية السريعة وقانون الحصانات والامتيازات في بعض الحالات.

وفي 17 مايو 2022، تقدمت فنلندا والسويد بطلب للحصول على عضوية الناتو.

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