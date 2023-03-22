السيسي عن مراكز التأهيل: هدفنا إصلاح الإنسان ولا نريد معاقبته

نفذ الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، جولة تفقدية بين طلاب أكاديمية الشرطة وقام بالحديث مع أحد الطلاب، ووجه الرئيس السيسي حديثه إلى أحد الطالبات قائلا “كنت بسأل زملائكم عن مراكز الإصلاح، تفتكري كان عندنا كام سجن في الأول”.

وردت الطالبة: "كان عددهم قليل وبعدين عرفت ان حصل تطوير وسجون جديدة بتتنبي في أكثر من مكان لتوسيع وتطوير السجون وما فيها من امكانيات عشان نقدر نطور من المسجون الموجود و يطلع شخص تاني نافع للمجتمع".

وقال الرئيس السيسي للطالبات: “أن فكرة هذه المراكز ان احنا لما نخطئ موصلناش لأخر الدنيا الواحد طبيعي ممكن يخطئ أحنا بشر”.

وتابع الرئيس السيسي أن فلسفة العقاب الكانت موجودة قبل كدة طورنا فيها احنا مش عايزين نعاقب الإنسان قد ما عايزين نصلحه وبنجيبه هنا عشان نحمي المجتمع ونحميه من نفسه.

محاولة التطوير وتحسين الأداء

واختتم الرئيس السيسي طب ما نعمل برامج لتطويره وتحسين ادائه ومحاولة تغييره، متابعا كان عندي طريقين الطريق الأول أحاول أصلح الموجود واحاول ادخل عملية تطوير واصلاح على الواقع الموجود وانا لقيته مش جاي، عشان كدة بقولكوا ديما تفكروا ومتسيبوش الدنيا على حالها كده والـ هيفكر هيقدر يوصل بفضل الله سبحانه وتعالى طالما في إخلاص وهدف للإصلاح هتلاقي ربنا بيوفقك.