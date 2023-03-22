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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل عرضها.. تعرف على أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "المداح 3”

صدى البلد

دقائق قليلة تفصلنا عن عرض الحلقة الأولى من مسلسل “المداح 3”، بطولة الفنان حمادة هلال

ومن المقرر عرض الحلقة اليوم  الساعة 8 مساءً على قناة “mbc مصر”. 

ومن المقرر أن يشارك فى الجزء الثالث من مسلسل “المداح” أكثر من 15 ضيف شرف، كمفاجأة فى المسلسل . 

أحداث الحلقة الأولى قبل عرضها

تشهد أحداث الحلقة الأولى من مسلسل “المداح” ولادة “رحاب” التى تقوم بدورها الفنانة هبة مجدى بطفل ويتسبب الطفل فى ورطة كبيرة لصابر المداح “ الفنان حمادة هلال وأهالى القرية ”.

قصة مسلسل المداح

تدور قصة مسلسل "المداح 3.. أسطورة العشق" حول قصة صابر الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حب فتاة ليسلك طريقا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضا أزمات.

نجوم جدد فى المداح

يشارك فى مسلسل "المداح.. أسطورة العشق" مجموعة من الفنانين الجدد الذين يشاركون فى العمل لأول مرة، منهم يسرا اللوزي، التي ظهرت في صورة من كواليس العمل مع حمادة هلال، لتجدد التعاون الفني بينهما بعد مسلسل “طاقة القدر”، ولأول مرة في سلسلة “المداح”. 

وسلمى أبو ضيف التي تقدم دورا مؤثرا في أحداث المسلسل، كما تشارك الفنانة لوسي التى تظهر فى صورة جنية تحارب صابر المداح، ويظهر أيضا الفنان خالد زكى فى العمل.

أبطال مسلسل “المداح”

المسلسل يشارك في بطولته كل من حمادة هلال، وهبة مجدي، وخالد زكي، ومحمد رياض، وخالد سرحان، وسلمى أبو ضيف، ودنيا عبد العزيز، ولوسي، ويسرا اللوزي، ورانيا فريد شوقي، ومن تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

رانيا فريد شوقي الفنان حمادة هلال حمادة هلال mbc مصر يسرا اللوزي هبه مجدى

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