عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يضاف لسلسلة الانتهاكات.. الخارجية الجزائرية تدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن فلسطين

وزارة الخارجية الجزائرية
وزارة الخارجية الجزائرية

أدانت وزارة الخارجية الجزائرية اليوم الأربعاء، في بيان لها تصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، واستخدامه خريطة لإسرائيل تضم حدود الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال مشاركته في فعالية بالعاصمة الفرنسية باريس، ووصفتها بـ "الاستفزازية".

وقالت الوزارة في البيان، أن "هذا التصرف العدواني الذي يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها القوة المحتلة في حق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ضمن مخطط توسعي بالغ الخطورة، ليشكل خرقا فاضحا للشرعية والأعراف الدولية من شأنه الدفع باتجاه التصعيد وتفجير الأوضاع، مما يهدد بصفة مباشرة السلم والأمن والاستقرار في المنطقة برمتها".

وأضاف البيان أن "الجزائر تدعو المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لحماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفرض احترام حدود هذه الدولة وجميع دول المنطقة، بما فيها المملكة الأردنية الهاشمية"

الاحتلال الاسرائيلي فلسطين استفزاز وزارة الخارجية وزير المالية الشعب الفلسطيني سموتريتش الأراضى الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا| هبوط كبير في أسعار الدواجن البيضاء قبل ساعات من رمضان.. الأسباب والتفاصيل

تأخير موعد الإفطار.. مفاجأة بشأن توحيد أذان المغرب والفجر في رمضان

ادعولي.. أول رد من إمام عاشور على أنباء انتقاله للأهلي| تفاصيل

مفاجأة مدوية.. وكالة فيتش سوليوشنز تكشف عن بشرى سارة بشأن الجنيه

رغبة كولر.. نجم الأهلي يرحل عن الفريق وفيوتشر الوجهة الأقرب

عامر حسين يكشف مفاجأة بعد انسحاب الأهلي من كأس الرابطة

صلاة التراويح .. كم ركعة وكيفية أدائها وما السور التى تقرأ فيها وهل صلاها النبي؟

صدمة.. نجم الهلال السوداني مُهدد بالقتل قبل مواجهة الأهلي

ترشيحاتنا

زيلينسكي: نرجو أن تساعدنا قوة الصلاة في رمضان على تطهير أوكرانيا

بنك مصر يقدم حساب توفير مجانًا بـ أعلى عائد

البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة تنتقد إرسال بريطانيا قذائف نووية لأوكرانيا

وزير الري يشارك في جلسة «الإدارة المستدامة للمياه الجوفية» بمؤتمر الأمم المتحدة بنيويورك|تفاصيل

عصب اليد.. مرض يُصيب النساء ربات البيوت |تعرفوا عليه

أقل من 7 آلاف جنيه.. شاومي تستعد لإطلاق Redmi Note 12S..اعرف المواصفات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد كشفها حقيقة ارتباطها بالفيشاوي.. إطلالات وضعت رانيا يوسف في مأزق

عامل دايت ومش بخس ليه.. أخطاء تجعل الرجيم زي عدمه | اعرفها

ماذا يحدث للجسم عند تناول العرقسوس؟

نصائح لتجنب الوقوع في مطب الخلافات الزوجية خلال رمضان

فيديو

قرار عاجل من النيابة بشأن المتهم بالتخلص من زوجته وابنتيه بـ طنطا

حقيقة تغيير مواعيد المدارس في شهر رمضان 2023 .. فيديو

انخفاض 7 جنيهات في أسعار الدواجن البيضاء بمناسبة شهر رمضان 2023 |فيديو

الولايات المتحدة الأمريكية تسلم مصر ثلاث لنشات مرور بعيد من طراز سيكلون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

نهال علام

كتف في كتف

اﻟﻤﺰﻳﺪ