يضاف لسلسلة الانتهاكات.. الخارجية الجزائرية تدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن فلسطين

أدانت وزارة الخارجية الجزائرية اليوم الأربعاء، في بيان لها تصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، واستخدامه خريطة لإسرائيل تضم حدود الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال مشاركته في فعالية بالعاصمة الفرنسية باريس، ووصفتها بـ "الاستفزازية".

وقالت الوزارة في البيان، أن "هذا التصرف العدواني الذي يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها القوة المحتلة في حق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ضمن مخطط توسعي بالغ الخطورة، ليشكل خرقا فاضحا للشرعية والأعراف الدولية من شأنه الدفع باتجاه التصعيد وتفجير الأوضاع، مما يهدد بصفة مباشرة السلم والأمن والاستقرار في المنطقة برمتها".

وأضاف البيان أن "الجزائر تدعو المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لحماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفرض احترام حدود هذه الدولة وجميع دول المنطقة، بما فيها المملكة الأردنية الهاشمية"