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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة.. نجم الهلال السوداني مُهدد بالقتل قبل مواجهة الأهلي

الهلال السوداني
الهلال السوداني

فجر أطهر الطاهر، نجم فريق الهلال السوداني، مفاجأة عن تلقيه تهديدات بالقتل، قبل مواجهة الأهلي، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الهلال السوداني نظيره الأهلي، يوم 1 أبريل القادم، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وكتب لاعب الهلال السوداني عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلًا: “كنت أتمنى أن أبارك لكم الشهر الفضيل .. وأنتم متأهلين إلى الدور القادم من البطولة الإفريقية.. ولكن قدر الله وما شاء الله فعل .. عندما حملت الكرة وانا أنوي تسديدها كان هدفي بأن أفرح كل الأمة الهلالية .. ولكن الاقدار شاءت دون ذلك ، وبكل تأكيد أتحمل المسؤولية.. وعلينا التعويض في المباراة القادمة وهذا ما تعاهدنا عليه”.

وتابع: “تلقيت وابل من الشتائم والاساءت وحتى وصلت للوعيد بالقتل، وبلغت الإساءة على مستوى أسرتي وخاصة امي .. وأنا قد اعتبرتها عتاب محبين ومن حقهم أن لا يغفرو لي ذلك الخطأ بالرغم من أن الاخفاق وارد في عالم كرة القدم وفي ركلات الجزاء على وجه الخصوص”.

واختتم: “أما أنا فيشهد الله قد سامحت كل من أساء لي أو جرحني بكلمة خلال الأيام الماضية، واعدكم ببذل الممكن والمستحيل لأجل العودة ببطاقة العبور في المباراة القادمة إن شاء الله تعالى، رمضان كريم وتصومو وتفطروا على خير ان شاء الله، جمهور أعظم نادي في الكون”.

الهلال السوداني ضد الأهلي

ويحتل فريق الهلال السوداني المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، بينما يأتي فريق الأهلي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

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