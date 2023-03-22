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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا توجه رسالة تحذير لـ أمريكا وتتوعدها بالرد على الاستفزازات بكل الوسائل

امريكا وروسيا
امريكا وروسيا

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الأربعاء، إن موسكو مستعدة للدفاع عن نفسها بكل الوسائل إذا أسقطت واشنطن طائرة روسية تقترب من الطائرات الأمريكية في المجال الجوي الدولي.

وقال ريابكوف: “التصريحات مثل تلك التي أدلى بها السناتور ليندسي جراهام، يجب أن تؤخذ على محمل الجد، فهي تعكس درجة من الاستعداد لبذل أقصى ما في وسعها لإلحاق الضرر بنا في جميع المجالات، ومحاولة إلحاق الضرر بالسمعة في الجيش أيضًا. هذا انعكاس لحقيقة أن المتحدثين من مثل هذه التصريحات، فإن الناس لديهم فكرة قليلة عن حقائق العصر النووي ونسوا تمامًا أن روسيا مستعدة للدفاع عن نفسها من الهجمات العدوانية بكل الوسائل المتاحة لها”.

وأوضح أن “هذا لا يعني الإشارة إلى الترسانة النووية الروسية”.

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وقال: "إنني أتحدث عن حقيقة أن هناك قواعد بشأن استخدام الأسلحة النووية، ويمكن لأولئك الذين يرغبون في شنها التعرف عليها ... لقد حان الوقت الذي تكتسب فيه الحرب الهجينة أشكالًا أكبر وأكثر تعقيدًا، الحرب ضد الاتحاد الروسي تشنها الولايات المتحدة ومجموعة الدول التي تقودها بتهور، دون عواقب سوء تقدير لما قد يحدث في نهاية المطاف".

واشنطن روسيا الولايات المتحدة موسكو أمريكا ليندسي جراهام

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