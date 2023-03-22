رئيس مجموعة "فاجنر" الروسية يقدم عرضا غريبا لوزير خارجية أمريكا.. ما القصة؟

عرض رئيس مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوزين، اليوم "الأربعاء"، على وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، تمويل أنشطة المجموعة في أفريقيا لضمان أمن القارة.

وقال بريجوزين لـ بلينكن: "عزيزي بلينكن بعد أن بدأت أنا وفاجنر في عامي 2017 و2018 الانخراط بنشاط في أفريقيا، تمكننا من تحقيق نتائج رائعة في مجال الأمن”.

وأضاف: “لذلك، أقترح عليك دعم جهود فاجنر وتمويل مشروعها الجديد”.

وتابع: "بلينكن، يمكنك أن تصبح أحد المستثمرين".

وأردف: "إدارات أمريكا ودولا أخرى تحاول بنشاط إعادة تشكيل الفطيرة الأفريقية، مستفيدة من توظيف الموسيقيين في الاتجاه الأوكراني”.

وكان بريجوزين يقصد بالموسيقيين مقاتلي مجموعة "فاجنر".