بلوك مبهج.. رنا رئيس تتألق في أحدث ظهور| شاهد

تألقت الفنانة رنا رئيس، بلوك مميز في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت رنا رئيس بشعر كيرلي وميك آب بالوان جذابة، وحرصت على تهنئة جمهورها بشهر رمضان الكريم.

وانتهت الفنانة رنا رئيس والفنان عمرو وهبة، من تسجيل حلقات المسلسل الكوميدى الإذاعى "كارت أحمر"، المقرر بثه طوال أيام شهر رمضان على «راديو 9090».

المسلسل بطولة رنا رئيس، عمرو وهبة، بيومي فؤاد، والفنانة القديرة إنعام سالوسة، ويذاع المسلسل على «راديو 9090» الساعة 3.20 يوميا.

المسلسل تدور أحداثه فى إطار لايت كوميدي، حول بعض المشاكل التى تواجه الأسر المصرية وتناولها بشكل خفيف.