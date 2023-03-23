أماني سمير تشارك بأغنية في مائدة السحور بالعاصمة الأدارية الجديدة

وجهت الفنانة أماني سمير أحد فائزي برنامج الدوم، التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان قائلة: كل عام وحضرتك طيب يا ريس والأمة الإسلامية والعربية بخير، مؤكدة أنها تتشرف بالوقوف والغناء أما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أولى ليالي رمضان.

مائدة سحور بالعاصمة الإدارية

ووصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى حي المال والأعمال لتناول السحور مع العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويفتتح الرئيس السيسي مركز مصر الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة .

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي الآن في مائدة السحور مع العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة.