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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار فعاليات أندية السكان عن الصحة الإنجابية بمراكز شباب محافظة الأقصر

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

نفذت إدارة المشروعات وتدريب الشباب بمديرية الشباب  والرياضة بالأقصر، فعاليات اندية السكان عن الصحة الانجابية  بمركز شباب الصعايدة ومركز شباب الزينية بحري ومركز شباب وابورات المطاعنة ومركز شباب الدير ومركز شباب السلام ومركز شباب الأقالتة، وذلك ضمن خطة  اندية السكان  عن شهر مارس و بحضور 200 شاب وفتاه من أعضاء مراكز الشباب  تحت إشراف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر والدكتورة منال جمال رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب والدكتورة جيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

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وتقدم بإدارة  الجلسات المدربين  سامح ثابت و ناريمان محمود و بسنت محمد إمبابي والدكتور محمود عطيتو وذلك لتوعية الشباب عن الصحة الإنجابية والمشاكل التي تواجهنا وكيفية حلها والمفاهيم المرتبطة بالصحة الانجابية والعوامل المؤثرة عليها.

 

وذلك تحت اشراف الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة و جيهان عبداللطيف مدير إدارة التدريب ومشروعات الشباب بالمديرية و علاء عبدالحفيظ منسق أندية السكان.

الأقصر وزير الشباب الشباب والرياضة رئيس الإدارة المركزية أشرف صبحي محافظ الأقصر الرياضة مراكز الشباب مديرية الشباب

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