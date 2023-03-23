ما السبب؟.. روسيا تطلق قمرا صناعيا عسكريا

أعلنت روسيا اليوم الخميس أنها أطلقت قمرا صناعيا عسكريا إلى الفضاء من قاعدة بليسيتسك الفضائية،حسبما أفادت رويترز.

وقالت وزارة الدفاع “يوم الخميس 23 مارس في الساعة 09:40 صباحا قامت فرق قتالية تابعة للقوات الفضائية بإطلاق مركبة سويوز-2.1إيه من الفئة المتوسطة تحمل مركبة فضائية تابعة لوزارة الدفاع الروسية من موقع الإطلاق بقاعدة بليسيتسك في منطقة أرخانجيلسك”.

وتعتزم روسيا إطلاق عدد من الأقمار الصناعية لأغراض متعددة هذا العام .

وكان دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي قد قال إن العلاقات بين روسيا والغرب سيئة جداً، قائلاً إنها لم تكن أسوأ مما هي عليه الآن على مدى التاريخ.

وأضاف مدفيديف في مقابلة مع الصحفيين، “علاقاتنا مع العالم الغربي سيئة جداً.. على الأغلب لم تكن أسوأ مما هي عليه الآن على مدى التاريخ. حتى في الفترة عندما ألقى تشيرشل خطاب فولتون، كانت أفضل”.