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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل 5 تطبيقات للذكر والصلاة في رمضان 2023

أفضل 5 تطبيقات للذكر
أفضل 5 تطبيقات للذكر والصلاة في رمضان 2023

يعد شهر رمضان المبارك، أعظم شهور العام ينتظره الملايين من المسلمين في جميع أنحاء العالم، واستعدادا لهذا الشهر الكريم يبحث الكثيرون عن أفضل التطبيقات التي تساعدنا على أداء جميع الشعائر والسنن الخاصة بشهر رمضان، من بين قراءة القرآن والأذكار والكتب الدينية بالإضافة إلى مواقيت الصلاة والتذكير بتأدية العبادات.

وبهذه المناسبة اخترنا لكم مجموعة من أبرز تطبيقات الذكر ومواقيت الصلاة التي تساعدك خلال الشهر الكريم.

 

استفد منها.. 5 تطبيقات لا غنى لك عنها في شهر رمضان 2023

أفضل تطبيقات قراءة القرآن الكريم على موبايلك في رمضان.. تعرف عليها


1. تطبيق Ramadan Times 2023:

يأتي تطبيق رمضان تايمز 2023، كواحد من أفضل التطبيقات الرمضانية التي يمكن للصائمين في جميع أنحاء العالم، الاعتماد عليها لمعرفة وقت السحور، يمكن للمسلمين في جميع أنحاء العالم العثور على أوقات رمضان لجميع المدن والمواقع في جميع أنحاء العالم، كما يعرض هذا التطبيق توقيتات رمضان 2023،  بما في ذلك التقويم الرمضاني السنوي، بالإضافة إلى مواقيت الصلاة، وقراءة القرآن والأذكار والأدعية، بالإضافة إلى تحديد القبلة، وعداد التسبيح والقدرة على حساب الزكاة بالطريقة الصحيحة.

Ramadan Times 2023 Calendar

2. تطبيق المصلي:

يوفر لك تطبيق المصلي، جميع عباداتك في مكان واحد، مع التنبيهات والإشعارات التي تملأ يومك بركة وتأخذك كل يوم خطوة لربك، مع العديد من المزايا التي تيسر عليك خلال شهر رمضان أمور عبادته، ما بين أوقات الصلاة ومتابعة أذكار الصباح، وأذكار ما بعد الصلاة، وصلاة النوافل وقراءة ورد من القرآن وأداء الفرائض، وإمكانيى تحديد اتجاه القبلة من خلال 4 طرق، وغيرها المزيد.

تطبيق المصلي

3. تطبيق مصحف المدينة:

هو نسخة رقمية من طبعة مصحف القرآن الكريم بمجمع الملك فهد بالمدينة المنورة؛ فهو مصحف إلكتروني شامل خالٍ تماماً من أي أخطاء، تستطيع تلاوة القرآن الكريم وتفسير القرآن الكريم بأي وقت وبدون الحاجة إلى الإنترنت، كما يتمتع التطبيق بعدة خصائص من بينها قراءة القرآن الكريم بدون إنترنت، تصفح الآيات القرآنية في أي وقت، الاستماع إلى آيات الله عبر أعذب وأشهر أصوات المشايخ والمقرئين، لمساعدتك على قراءة صحيحة تعينك على معرفة النطق الصحيح لكتاب الله.

تطبيق مصحف المدينة

4. تطبيق موسوعة رمضان:

تطبيق موسوعة رمضان يقدم للصائمين كل ما يحتاجونه في شهر رمضان و كل ما يتعلق بهذا الشهر من رسائل، أدعية، نصائح، و دروس ايمانية وفتاوى وصور عليها تهاني بالشهر الكريم وفوازير رمضان، كما يحوي برامج و فتاوى خاصة بالنساء، وعدد كبير من الدروس الرمضانية والمواعظ المكتوبة باسلوب مبسط.

تطبيق موسوعة رمضان

5. تطبيق احكام الصيام:

يوفر تطبيق احكام الصيام، اكثر من 3000 سؤال وجواب متجدد في جميع ما يخص احكام الصيام، مع شرحا مفصلا وكامل عن جميع الامور الهامة في عقيدة المسلم والفقه واصوله وفقه الاسرة بالاضافة الى علم الحديث وعلوم القران الكريم والسيرة النبوية على شكل اسئلة واجوبة مع العديد من الاختبارات المتجددة لايصال المعلومات بشكل بسيط وممتع.

تطبيق احكام الصيام
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