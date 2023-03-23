ضبط 75 كجم لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، جهود الأجهزة التنفيذية في تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق والمحال التجارية تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، للتأكد من ضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك، ومدى توافر السلع الأساسية للمواطنين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وشنت مديرية الطب البيطرى بالمحافظة، برئاسة الدكتور رفعت حماد، مدير المديرية، حملة تفتيشية للمرور على محلات الجزارة وأماكن بيع اللحوم بنطاق حى غرب شبين الكوم، وبالتنسيق مع مديرية الصحة والجهات المعنية.

وأسفرت الحملة عن ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر، والتحفظ على 75 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإخطار النيابة العامة بالواقعة لإعمال شئونها.

وأكد مدير مديرية الطب البيطرى أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية، تواصل اللجان المشكلة مرورها الميدانى على جميع الشوادر ومنافذ بيع السلع الغذائية واللحوم للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية، والتصدى لجميع الممارسات الاحتكارية لمواجهة جشع التجار.

فى سياق متصل، شن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، وبالتعاون التام مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى، حملة موسعة بنطاق المركز والمدينة، أسفرت عن ضبط 550 كجم لحوم مجهولة المصدر، وإعدام 30 كجم أسماك منتهية الصلاحية، وتحرير محاضر للمخالفات، فضلا عن تحرير 9 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، و12 محضر صحة، و9 محاضر لمزاولة النشاط بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.

وفى مركز ومدينة منوف، تم المرور على محلات بيع السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بقوائم الأسعار والإعلان عنها، وأسفر المرور عن تحرير 8 محاضر صحة، و9 محاضر تموين لعدم إعلان أسعار، وكذا تحرير 5 محاضر أمن صناعى، و4 محاضر بيئة، و6 محاضر إشغال بالطريق العام لتحقيق السيولة المرورية اللازمة أمام المواطنين والمركبات بنطاق المدينة.

فيما نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور حملة مسائية لإزالة جميع الإشغالات والتعديات بالشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة، وتم تحرير 12 محضر إشغال، وإخلاء الشوارع والميادين العامة من الباعة الجائلين حفاظا على المظهر الحضارى والجمالى.

وشدد محافظ المنوفية على استمرار المتابعة اليومية لحركة الأسواق ومدى الالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية الصادرة بذات الشأن، مؤكداً أن الدولة تسعى إلى الحفاظ على إستقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب.