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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

قافلة طب أسنان الأزهر بالقاهرة ترسم البسمة بوجوه 450 طفلا وتفحصهم بالمجان

صدى البلد

نظمت كلية طب الأسنان بنين جامعة الأزهر بالقاهرة قافلة طبية؛ للتخفيف عن كاهل المرضى على مدار ثلاثة أيام متواصلة، صرح بذلك الدكتور وائل المهندس، عميد الكلية، مشيرًا إلى أن القافلة تهدف إلى تقديم الرعاية الطبية لأكبر عدد ممكن من الأطفال الذين يحتاجون لرعاية طبية بالأسنان من غير القادرين، دعمًا لجهود الدولة المصرية والمبادرة الرئاسية: (100مليون صحة).

وأوضح المهندس أن هذه القافلة الطبية الكبيرة شارك فيها 6 متطوعين من: الولايات المتحدة الأمريكية، والمغرب، وإيطاليا، إضافة إلى 46 متطوعًا من الفريق الطبي المصري المشارك من عملية الابتسامة مصر وكلية طب الأسنان بنين جامعة الأزهر في تخصصات الأسنان والتمريض، إضافة إلى التخصصات الغير طبية كالتسجيل الطبي، مضيفًا إلى أن هذا الحدث تم في عيادات كلية طب الأسنان بنين جامعة الأزهر بالقاهرة.

وأضاف المهندس أن القافلة الطبية استقبلت حالات مرضية من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وقامت بفحصها وتوقيع الكشف الطبي عليها، واتخاذ اللازم تجاه كل حالة، مشيرًا إلى أنه تم اختيار الحالات بعناية شديدة، ويعتمد الاختيار على السن المناسب، وعدم القدرة المادية، وعلى احتياج الحالة لمعالجة الأسنان، وقامت القافلة بعمل 450 حالة أسنان مجانًا ودون أي مقابل، وتهدف القافلة الطبية إلى تقديم الرعاية المميزة، ورسم الابتسامة على وجوه الأطفال، كما تأمل القافلة  تقديم المزيد من العناية والرعاية لجميع الأطفال فى جميع أنحاء الجمهورية؛ لخدمة الجميع ورسم الابتسامة على وجوه الأطفال في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

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