برلماني: إنشاء مصنع لإنتاج عربات القطارات يخفض فاتورة الاستيراد من الخارج

أيد تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، توجه الدولة لإنشاء مصنع لإنتاج عربات قطارات السكة الحديد في مصر، قائلا: "توطين الصناعة يخفض فاتورة الاستيراد".

معالجة الأزمات الاقتصادية العالمية

وقال “عبد القادر” لـ" صدى البلد"، إن القيادة السياسية لديها رؤية واضحة فى استراتيجية معالجة الأزمات الاقتصادية العالمية لخفض الاستيراد والاعتماد على الإنتاج المحلى والتصدير للخارج، لافتا إلى أن هناك توجيهات رئاسية بأهمية التوسع فى الصناعات المحلية وزيادة الاستثمارات على أرض مصر لتعود بالإيجاب على الإقتصاد المصرى فى توفير العملة الصعبة وتمكين القطاع الصناعي من الإنتاج بكفاءة عالية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن اهتمام الدولة بملف توطين الصناعة، ومنح الحوافز للمصنعين، للعمل تحت مظلة الصناعات الصديقة بيئيا، سيكون له مردوده الاقتصادي الكبير على الاقتصاد القومى للبلاد، حيث سيعمل على تقليل فاتورة الاستيراد للمنتجات من الخارج، وبالتالى توفير العملة الصعبة.

وأشار إلى أن توطين الصناعة، وتوفير الرقابة الكاملة على الأسعار، سيعمل على مواجهة الأزمات الحالية المتعلقة بارتفاع الأسعار، وضمان عرض السلع والمنتجات بأسعار تتناسب والظروف الاقتصادية للمواطن.

تجدر الإشارة الى أن المهندس كامل الوزير، وزير النقل شهد بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة تالجو الإسبانية لإنشاء مصنع تالجو مصر لتصنيع عربات ركاب سكك حديدية داخل مصر، وقام بتوقيع البروتوكول كل من المهندس محمد عامر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر والمهندس محمد خضرة المدير الإقليمي لشركة تالجو الاسبانية لصناعة القطارات.

وصرح وزير النقل بأن هذا التوقيع يعتبر خطوة هامة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين الصناعات الثقيلة في مصر ومنها صناعة الوحدات المتحركة وفق أحدث الأساليب وبما يتوافق مع المعايير العالمية من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة وكذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة المشروعات ومنها مشروعات النقل؛ حيث يجسد هذا التوقيع التعاون بين الدولة ممثلة في هيئة السكك الحديدية والقطاع الخاص الدولي ممثلا في شركة تالجو العالمية.

وأضاف أن هذا المصنع سيتم إنشاؤه في منطقة كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف على مساحة 20 فدانا كاملة المرافق بالمنطقة المجاورة لورش كوم أبو راضي التابعة للسكة الحديد الأمر الذي سيجعل هذه المنطقة مجمعا لتصنيع وصيانة الوحدات المتحركة ومكوناتها من عربات تالجو الإسبانية ذات التكنولوجيا الحديثة المتطورة كما ان هذا المصنع سيتم فيه تنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بالقطارات لافتاً إلى أن هذا المصنع سيقوم بتصنيع عدد 50 قطارا بتكنولوجيا تالجو العالية كمرحلة أولي وعدد 50 قطار تالجو كمرحلة ثانية على أن تتم مراحل التصنيع بأيدي المهندسين والفنيين المصريين وإشراف الخبراء الاسبان كما سيقوم مصنع تالجو مصر بأعمال التصنيع المتبعة ابتداء من القطار الاول بنسبه 97% من أعمال التصنيع المتبعة بمصنع شركة تالجو بأسبانيا كما يستهدف أيضا مصنع تالجو مصر الاعتماد علي موردين محليين بنسبة تصل لـ 45% للمكونات المحلية علي أن يتم العمل علي زيادة هذه النسبة تدريجياً من خلال شركات مصرية.

وأشار وزير النقل إلى أن إنشاء هذا المصنع مع تالجو العالمية هو امتداد للتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال توطين صناعة الوحدات المتحركة مثل روتيم الكورية الجنوبية وشركة اليستوم الفرنسية بما يجعل مصر أولى الدول المصنعة للوحدات المتحركة فى الشرق الأوسط وأفريقيا ويمثل الخطوة الأولى فى تحقيق الحلم بأن تكون مصر إحدى الدول الصناعية الكبرى في هذا المجال وتوفير جميع احتياجات السوق المحلي لتوفير العملة الصعبة والتى كانت تستخدمها الدولة لاستيراد هذه القطارات كما سيساهم في توفير فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لزيادة الدخل القومى بالتصدير إلى الخارج وخاصة لقارة إفريقيا.