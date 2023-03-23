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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حلوان: نتعاون مع جامعات أجنبية في مجالات الفنون والذكاء الاصطناعي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تطلق  جامعة حلوان العديد من اللقاءات والندوات  العلمية بالتعاون مع جامعات دولية عربية و أجنبية كما تنظم بعض الزيارات المتبادلة بين الطرفين بهدف دعم تنافسية المتقدمين للمنح الدولية من أعضاء هيئة التدريس والإداريين و الطلاب بالجامعة  ولتعريفهم بالمنح المقدمة من العديد من الدول وكيفية الاشتراك بها  ، ولتبادل الخبرات بين الطرفين و العمل علي تطوير المنظومة التعليمية. 

وصرح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان ان هذه اللقائات و الزيارات تأتي من  حرص الجامعة على تطوير برامج دولية مشتركة بينها وبين جامعات دولية  في مجالات الفنون وإدارة الأعمال والسياحة والذكاء الاصطناعي باعتبارها محط اهتمام  ، كما أشاد بجهود كلية التجارة في مجال ريادة الأعمال وسعيه لتعزيز التبادل الأكاديمي الدولي .

 

جدير بالذكر انه نظمت وحدة ضمان الجودة بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان دورة تدريبية  للسادة الهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا بالأقسام العلمية، بعنوان "كيفية الحصول على فكرة بحثية ومعايير جودتها" ، وذلك تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان،  الدكتور زغلول عباس حسنين عميد كلية الخدمة الاجتماعية، وريادة الدكتورة وسام محمد إبراهيم مدير وحدة ضمان الجودة، إشراف الدكتورة هند حسن حماد رئيس لجنة التدريب بوحدة ضمان الجودة، وبتشريف الأستاذ الدكتور أيمن أحمد حسن جلاله رئيس قسم مجالات الخدمة الاجتماعية.

حاضر فيها  الدكتور مدحت محمد أبو النصر أستاذ بقسم مجالات الخدمة الاجتماعية، وتضمنت محاور الدورة التدريبية الفرق بين مصطلحى البحث والدراسة والفرق بين البحث العلمى والبحث الاجتماعى، الفرق بين البحث الاجتماعى والبحث فى الخدمة الاجتماعية، مواصفات الكتابة العلمية، بعض الأخطاء الشائعة التى يقع فيها الباحث العلمى، كيف يمكن للباحث العلمى الحصول على فكرة بحثية ومعايير جودتها، وعرض لبعض الملخصات لرسائل الماجستير والدكتوراه.

جامعة حلوان البحث العلمي أعضاء هيئة التدريس تطوير المنظومة Jobs Education

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