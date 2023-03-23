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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ميدو: محمد صلاح كابوس على مسئولي المنتخب.. والنني يستحق لقب "العالمي"

أحمد حسام ميدو
أحمد حسام ميدو

أكد الكابتن أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق، أن محمد النني يعطيه لقب "العالمي"؛ لأنه رغم الانتقادات التي توجه إليه، إلا أنه أثبت أنه لاعب كبير وشخصية عظيمة، وتجديد بين قيمته الحقيقية.

وأضاف "ميدو"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن محمد النني لاعب كويس ويمتلك مزايا خارج الملعب، وهو خير ممثل للاعبين المصريين، إذ أنه دائمًا متميز ومحترم ويتدرب بشكل جيد.

وأوضح ميدو، أن تدخل محمد صلاح في إدارة المنتخب دائمًا للأصلح، وهو يطبق ما مر به ومشكلته الحقيقية مع المنتخب هو عدم الاريحية في تطبيق فكره، متابعًا: "مسئولين كتير صلاح بالنسبة لهم كابوس".

وتابع: "هناك من يحاربه لعدم تطبيق فكرته وما مر به، مؤكدا أن تطبيق فكر واحترافية صلاح سيكون في مكان كبير جدًا في الكرة.

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