إعلان حالة الطوارئ بالإسكندرية استعدادا للأمطار في ثاني أيام رمضان

أعلن اللواء محمود نافع، رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الإستعداد بالشركة اعتبارا من صباح يوم الجمعة استعدادا لهطول الأمطار، طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

وذكرت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية في بيان أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة على ان تزيد شدتها مع فترات الليل لتكون متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح وتصل سرعتها من (35-40كم /ساعة) وارتفاع الموج يصل الى 2.5 متر.



وقررت الشركة وقف الاجازات و بدل الراحات لجميع القطاعات والإدارات المعنية لحين انتهاء فترة عدم الإستقرار وتنتشر السيارات والبدالات وتستمر اعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع أولا بأول، والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية.

وشدد نافع علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا، وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد علي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.