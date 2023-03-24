إحراج الدولة.. اللواء أحمد عليوة يكشف عن هدف التنظيمات الإرهابية من مصر

أكد اللواء أحمد عليوة، أحد أبطال الشرطة في سيناء، أن هدف التنظيمات الارهابية كان إحراج الدولة المصرية أمام العالم بأنها لم توفر الأمن للسياح الأجانب مما يؤثر على ضرب السياحة ووضع الدولة المصرية في موقف محرج أمام العالم أجمع.

وقال أحمد عليوة، خلال لقاء له لبرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "مصطفى بكري"، أن سيناء تعرضت لأكثر من عملية إرهابية قبل أحداث 2011، وأيضا 3 عمليات تفجيرية في الممشى السياحي في مدينة دهب، موضحا أن سيناء كانت مستهدفة من قبل التنظيمات الإرهابية.

لمحاولة تنفيذها مخططها.

وتابع أحد أبطال الشرطة في سيناء، أن التنظيمات الإرهابية كانت دائما تفكر في الهجوم والتدمير في الأعياد الوطنية للدولة المصرية، مشددا على أنه كان يوجد قوى كارهة لمصر توجه هذه التنظيمات لمحاولة تنفيذها مخططها.