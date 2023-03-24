الأمير ويليام يقوم بزيارة مفاجئة للقوات بالحدود الأوكرانية

قام الأمير ويليام، أمير ويلز، بزيارة مفاجئة للقاء القوات البريطانية في بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية. وشكر القوات على "الحفاظ على سلامة الجميع، ومراقبة ما يجري".

وتعتبر هذه أول رحلة له إلى بولندا منذ عام 2017، وذلك حسبما عرضته قناة يورنيوز.

و حرص الأمير ويليام على الاحتفاء بالذين "قدموا أقصى التضحيات. ووضع إكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول في وارسو، وهو نصب تذكاري مخصص للجنود البولنديين الذين لقوا حتفهم في الصراعات، وفقاً لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

ووقع أمير ويلز اسمه في كتاب الزوار، والذي كان يحتوي على رسالة مطبوعة مماثلة باللغة البولندية تقول: "تخليدًا لذكرى أولئك الذين قدموا التضحية الكبرى".