من جديد.. طيارون إسرائيليون يمتنعون عن نقل نتنياهو لـ بريطانيا

أفادت صحيفة “التلجراف” البريطانية، نقلا عن مصدر في مجلس الوزراء البريطاني، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اضطر إلى تأجيل زيارته إلى بريطانيا حيث لم يوافق أي طيار على نقله إلى لندن.

وأوضحت الصحيفة، أن “الحكومة الإسرائيلية لم تتمكن من العثور على الطيار بسبب الاحتجاجات الجماهيرية الناجمة عن الاختلاف مع سياسات نتنياهو وإصلاحه للنظام القضائي في إسرائيل”.

وقال مصدر لم يذكر اسمه لصحيفة “التلجراف”: "نحن نتفهم أن الطيارين الإسرائيليين يرفضون نقل نتنياهو إلى بريطانيا”.

وقام الطيارون الإسرائيليون بخطوة مماثلة في مارس، ورفضوا نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إلى روما.

وكان من المقرر أن يتوجه نتنياهو إلى لندن أمس الخميس، 23 مارس، لإجراء محادثات يوم الجمعة مع نظيره البريطاني ريشي سوناك.