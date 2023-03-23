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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من نتنياهو بعد اشتعال الأزمات في إسرائيل

بيان عاجل من نتنياهو
بيان عاجل من نتنياهو بعد اشتعال الأزمات في إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إنه لن يسمح لأي خلاف داخلي بيننا أن يهدد أمن إسرائيل.

 

وأوضح نتنياهو، أن “المعارضة الإسرائيلية ترفض الجلوس على طاولة الحوار”، مشيرا إلى أنه “لن يسمح لأي خلاف أن يهدد مستقبلنا”.

 

وقال: “التعديلات القضائية الجديدة تستجيب لمطالب جميع الأطراف”.

 

وأضاف: “مصممون على المضي قدما بإصلاح النظام القضائي”.

 

وفي وقت سابق من اليوم، حذر رئيس الموساد الإسرائيلي، دافيد برنياع، رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، من خطر الانقسام الداخلي والتهديد الخارجي على أمن إسرائيل.

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كما حذر رئيس أركان جيش الاحتلال، هيرتسي هليفي، رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، من أزمة في الجيش إذا مرر قانون الإصلاح القضائي.

 

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن بنيامين نتنياهو استدعى يوآف جالانت وزير الجيش إلى مكتبه في القدس المحتلة.

 

وأفادت الصحيفة العبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو استدعي بشكل عاجل وزير جيش الاحتلال يوآف جالانت، قُبيل المؤتمر الصحفي الذي سيعقده الأخير للدعوة إلى التراجع فورًا عن خطة إضعاف القضاء.

إسرائيل نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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