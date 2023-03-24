نجم الأهلي السابق يطالب بتطبيق دوري الرديف..وتعيين مدربين أجانب لجميع المنتخبات الوطنية

أكد أحمد حسن دروجبا ، نجم الأهلي الأسبق ، أن عدم احتراف اللاعبين في سن صغيرة وراء تراجع مستوى المنتخبات الوطنية بشكل واضح.
وأشار دروجبا عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أنه يطالب بتطبيق دوري الرديف لمساعدة المنتخب الأولمبي لأن اللاعبين لا يحصلون على فرص المشاركة ولا يتم السماح لهم بالرحيل لأوروبا للمغالاة في المطالب المالية.
وأوضح أن المنتخب الأولمبي يعاني بسبب عدم مشاركة اللاعبين باستمرار مؤكداً أن خطوة التعاقد مع البرازيلي روجيرو ميكالي للمنتخب الأولمبي أمر رائع لأنه يفضل بشكل كبير التعاقد مع مدربين أجانب.
وطالب دروجبا بتعيين مدربين أجانب لمنتخبي الشباب والناشئين من أجل تكوين هوية واضحة للمنتخبات الوطنية مؤكداً أن الأهلي استفاد من تواجد التشيكي بروكيتش مدير قطاع الناشئين.