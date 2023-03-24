نجم الأهلي السابق يطالب بتطبيق دوري الرديف..وتعيين مدربين أجانب لجميع المنتخبات الوطنية

أكد أحمد حسن دروجبا ، نجم الأهلي الأسبق ، أن عدم احتراف اللاعبين في سن صغيرة وراء تراجع مستوى المنتخبات الوطنية بشكل واضح.



وأشار دروجبا عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أنه يطالب بتطبيق دوري الرديف لمساعدة المنتخب الأولمبي لأن اللاعبين لا يحصلون على فرص المشاركة ولا يتم السماح لهم بالرحيل لأوروبا للمغالاة في المطالب المالية.

وأوضح أن المنتخب الأولمبي يعاني بسبب عدم مشاركة اللاعبين باستمرار مؤكداً أن خطوة التعاقد مع البرازيلي روجيرو ميكالي للمنتخب الأولمبي أمر رائع لأنه يفضل بشكل كبير التعاقد مع مدربين أجانب.

وطالب دروجبا بتعيين مدربين أجانب لمنتخبي الشباب والناشئين من أجل تكوين هوية واضحة للمنتخبات الوطنية مؤكداً أن الأهلي استفاد من تواجد التشيكي بروكيتش مدير قطاع الناشئين.