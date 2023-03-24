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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال عنيف بقوة 5 ريختر يضرب إيران

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أفادت وسائل إعلام محلية في إيران في أنباء عاجلة منذ قليل، بوقوع زلزال عنيف شدته 5.4 درجات على مقياس ريختر شمال غرب إيران.

ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.

ومساء أمس،  وقع زلزال جديد ضرب منطقة جوكسون في محافظة كهرمان مرعش التركية.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان لها، أن الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

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الدولة الأكثر عرضة للزلزال

تؤكد تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن كافة دول العالم معرضة لأن تشهد هزات أرضية، لكن بعض الدول تواجه مخاطر الزلزال أكثر من غيرها.

وبحسب الهيئة الأمريكية، فإنه ليس ثمة جوابٌ حاسم وجازم بشأن أكثر دولة في العالم معرضة للزلزال، لأن الأمر يتطلب الإشارة إلى عدد من العناصر.

ويقول الخبراء إن التصنيف يعتمد على عدة عناصر؛ فهل نقصد الدولة الأكثر قابلية لأن تتأثر بالزلزال وتسجل خسائر كارثية، أم البلد الذي يسجل أكبر عدد من الهزات في السنة الواحدة.

وأشارت الهيئة إلى أن اليابان هي أكثر دولة معرضة لوقوع زلزال لأن البلاد تقع في منطقة نشطة زلزاليا إلى حد كبير، ولديها كثافة زلزالية عالية للغاية. وتبعا لذلك، فإن اليابان هي أكثر دولة في العالم عرضة لأن تسجل هزات أرضية.

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