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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. اشتباكات عنيفة بين عناصر الشرطة الفرنسية والمحتجين في باريس

فرنسا
فرنسا

عرضت قناة العربية تقرير فيديو عن المظاهرات فى فرنسا، واعتراض المواطنين فى فرنسا على قانون التقاعد.

 

وجاء في التقرير لقطات لـ اشتباكات عنيفة بين عناصر الشرطة الفرنسية والمحتجين في باريس.

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قال خالد شقير، مراسل القاهرة الإخبارية من مارسيليا، إن المظاهرات التي تسير الآن بشوارع فرنسا كان تم الإعلان عنها منذ أكثر من أسبوع، ومن خلالها تحاول الفيدراليات العمالية التي كانت تتوقع ألا يتنازل الرئيس الفرنسي والحكومة عن تمرير مشروع قانون التقاعد إثنائه عن قراره.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: «لكن آخر استطلاعات للرأي بعد متابعة حديث الرئيس الفرنسي أظهرت أن 61% من الفرنسيين يرون حديث الرئيس الفرنسي غير مقنع تماما، مما أدى لزيادة الغضب في الشارع».

وتابع: «وانضمت إلى الاحتجاجات جامعة إكس مارسيليا والطلاب، وبعض العاملين في قطاع التعليم والمدارس الثانوية، وهذا يمثل خطرا على الحكومة الفرنسية عندما تنضم الفئات الشبابية لمثل هذه الاحتجاجات، لذلك زاد القلق جليا من خلال توفير وزير الداخلية لـ12 ألف شرطي من بينهم 5 آلاف للعاصمة وحدها».

واستطرد: «نحن أمام غضب في الشارع واتهامات من قبل النقابات بعدم سماع صوت الشارع، والرئيس الفرنسي يبدو مصمما على مشروع قانون التقاعد والنقابات العمالية تبدو مصممة على الإضرابات والاحتجاجات».

فرنسا قانون التقاعد الشرطة الفرنسية باريس المظاهرات

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