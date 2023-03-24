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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمن القومي الروسي: سنصل إلي كييف إذا لزم الأمر

الأمن القومي الروسي:
الأمن القومي الروسي: سنصل إلي كييف إذا لزم الأمر

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، ديمتري ميدفيديف، أن العالم تغير جذريا دون رجعة، مؤكدا أنه وضع حد لإملاءات الدول الأنجلوسكسونية، وأن العصر القادم هو للاتفاقيات الإقليمية مثل بريكس ومنظمة شنجهاي للتعاون.

 

وقال ميدفيديف خلال مقابلة مع وسائل إعلام روسية بارزة، ومنها وكالة "سبوتنيك": "لقد تغير العالم. لقد تغير بشكل جذري كما لم أكن أتخيله قبل بضع سنوات. ليس هناك عودة إلى الوراء. لن يكون كما كان، للأفضل أو للأسوأ - لا أعرف، ولكن غالبا جيد. تم وضع حد لإملاءات الدول الأنجلوسكسونية على الأقل في ضوء الأحداث الجارية ومحادثات الأمس مع رئيس الصين".

 

وقال ميدفيديف: "بعض المؤسسات الدولية غير فعال، وبعضها قمامة بطبيعتها، مثل المحكمة الجنائية الدولية وبعضها الآخر، وبعضها يعمل".

 

وأضاف ميدفيديف قائلا: "لا أعرف ما الذي سيحدث بعد ذلك، ولكن من الواضح أن عصر الاتفاقيات الإقليمية مثل بريكس ومنظمة شنجهاي للتعاون والعلاقات الثنائية قادم. قد يبدو هذا بمثابة خطوة إلى الوراء، ولكن مثل هذه الخطوة إلى الوراء، أفضل من محاولة تمثيل الإجماع تحت رعاية الأمم المتحدة أو هيئة ما أخرى. لذا فإن المؤسسات الدولية سوف تتغير".

 

وقال ميدفيديف، متحدثا عن العملية العسكرية الخاصة، بأنه لا يمكن استبعاد أي شيء، مؤكدا أنه "إذا لزم الأمر" فسيصل الجيش الروسي إلى كييف أو لفوف من أجل القضاء على "المرض".

 

وتابع: "لا يمكن استبعاد أي شيء هنا. إذا كانت هناك حاجة للوصول إلى كييف، فيجب الذهاب إلى كييف، أو إلى لفوف، يعني يجب الذهاب إلى لفوف من أجل القضاء على هذا المرض".

 

هذا، وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوجانسك ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).

 

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

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