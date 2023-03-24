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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الإسكندرية: حملات لرفع الإشغالات والباعة الجائلين والأسواق العشوائية في رمضان

حملات مكبرة بأحياء
حملات مكبرة بأحياء الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء وجميع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة لضبط المخالفين وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين والأسواق العشوائية، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين. والاستجابة لمطالب المواطنين فيما يتعلق برفع اشغالات الطريق المعيقة لحركة المرور و المارة.

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وشن حى الجمرك بقيادة المهندسة نهى، حملة مكبرة  لإزالة إشغالات الطريق استهدفت (ميدان عرابى، والتحرير)، بهدف توسعة الطريق أمام المارة حيث أسفرت عن التحفظ على 15 حالة إشغال تم ايداعهم بشرطة المرافق .

وفي حي المنتزه ثان دفعت  الدكتورة رباب مدني  رئيس الحي بحملة مكبره لاستعادة الانظباط، ورفع كافة الاشغالات التي تعيق حركة المارة و المركبات؛  وقد استهدفت الحملة شوارع : (سلمان الفارسي ، وملك حفني قبلي وبحري ، وميدان المندرة الكوبري)، تم التحفظ علي 77  حالة  إشغال  متنوع ، وتم رفع إطارات السيارات المخصصة لحجز أماكن بدون وجه حق، وتم تحطيم 6 حواجز خشبية تعيق الحركة المرورية بنطاق الحي .

وشن حي وسط برئاسة عزة سعد بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع حملة إستهدفت (ميدان محطه مصر، والخديوى، وسلامه حجازى، والميرغنى ،وكنج عثمان، والخازن ، واسماعيل مهنا، ومرسى بدر، وابن الخطاب) لضمان عدم عودة الاشغالات والسيطرة علي مداخل الميدان، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 150 حالة إشغال متنوع.

وشن السيد موسي رئيس حي العامرية أول حملة بنطاق الحي اسفرت عن التحفظ على 2 توكتوك و 1 تريسيكل لسيرهم عكس الاتجاه، كما تم التحفظ علي عدد 17 حالة اشغالات متنوع.

وتواصل باقي الأحياء والأجهزة المختصة شن الحملات الدورية والمفاجئة لضبط المخالفين وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين والأسواق العشوائية تيسيرًا على المواطنين.

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