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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل محشي مشكل.. إليك أسرار المذاق الشهي

محشى مشكل
محشى مشكل

تحرص النساء على تعلم طريقة عمل محشى مشكل من أشهى الأكلات التى تقدم فى وجبة الإفطار فى رمضان وفى العزومات والتجمعات العائلية خاصة أنه يرضى مختلف الأذواق. 

 

نعرض لكم طريقة عمل محشى مشكل بمذاق لذيذ وذلك من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابى.

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مقادير محشى مشكل 
باذنجان أسود وأبيض
كوسة
فلفل أخضر رومي
طماطم
بقدونس
شبت

كمون ناعم
نعناع جاف
كزبرة خضراء
جزر
بنجر
صلصة طماطم
ماء
زيت
ملح
فلفل أسود

بصل
ثوم
مرقة دجاج

طريقة مبتكرة لتقديم المحشى
طريقة مبتكرة لتقديم المحشى

طريقة عمل محشى مشكل:
*   فى حلة كبيرة على النار ثم اخلطى المرقة مع الماء ورشة ملح
* شوحى البصل والطماطم فى صينية واضيفي الأرز والطماطم المبشورة والبصل المبشور والشبت والبقدونس والكزبرة الخضراء والجزر المبشور والبنجر المبشور وصلصة الطماطم والنعناع الجاف والكمون والثوم المفروم والملح والفلفل الأسود والزيت وقلبيهم جيدا .
* قوري الكوسة والباذنجان والفلفل الرومى والطماطم واحشيهم بخلط الأرز ورصيهم فى صينية واسكبي عليهم المرقة وغطيهم بورق المونيوم واتركيهم على النار حتى يغلي الماء قليلا وفى نفس الأثناء اشعلى الفرن.
* بعد غلى صينية الـ محشى مشكل ادخليها الفرن واتركيها حتى تمام النضج.

طريقة بسيط لتقديم المحشى
طريقة بسيط لتقديم المحشى
محشي مشكل طريقة عمل محشى مشكل طريقة عمل محشي الشيف نجلاء الشرشابى نجلاء الشرشابي

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