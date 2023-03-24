طريقة عمل محشي مشكل.. إليك أسرار المذاق الشهي

تحرص النساء على تعلم طريقة عمل محشى مشكل من أشهى الأكلات التى تقدم فى وجبة الإفطار فى رمضان وفى العزومات والتجمعات العائلية خاصة أنه يرضى مختلف الأذواق.

نعرض لكم طريقة عمل محشى مشكل بمذاق لذيذ وذلك من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابى.

مقادير محشى مشكل

باذنجان أسود وأبيض

كوسة

فلفل أخضر رومي

طماطم

بقدونس

شبت

كمون ناعم

نعناع جاف

كزبرة خضراء

جزر

بنجر

صلصة طماطم

ماء

زيت

ملح

فلفل أسود

بصل

ثوم

مرقة دجاج

طريقة مبتكرة لتقديم المحشى

طريقة عمل محشى مشكل:

* فى حلة كبيرة على النار ثم اخلطى المرقة مع الماء ورشة ملح

* شوحى البصل والطماطم فى صينية واضيفي الأرز والطماطم المبشورة والبصل المبشور والشبت والبقدونس والكزبرة الخضراء والجزر المبشور والبنجر المبشور وصلصة الطماطم والنعناع الجاف والكمون والثوم المفروم والملح والفلفل الأسود والزيت وقلبيهم جيدا .

* قوري الكوسة والباذنجان والفلفل الرومى والطماطم واحشيهم بخلط الأرز ورصيهم فى صينية واسكبي عليهم المرقة وغطيهم بورق المونيوم واتركيهم على النار حتى يغلي الماء قليلا وفى نفس الأثناء اشعلى الفرن.

* بعد غلى صينية الـ محشى مشكل ادخليها الفرن واتركيها حتى تمام النضج.