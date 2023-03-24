قافلة مشتركة من الأزهر والأوقاف تتحدث حول الصوم ومكارم الأخلاق بشرم الشيخ

بصوت واحد من منابر مساجد..

انطلقت اليوم الجمعة، قافلة مشتركة بين الأزهر الشريف ومديرية الأوقاف بجنوب سيناء، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع " الصوم ومكارم الأخلاق" من منابر مساجد شرم الشيخ، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وتحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وقال الشيخ السيد يوسف غيط ، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، إن القافلة استهدفت اليوم 10 مساجد بمدينة شرم الشيخ، وهم مساجد " المصطفي، الصحابة، السلام، الشهداء، الرحمن، الفتح، الوائل، حي النور، نادي الرياضات، عباد الرحمن"، وجرى الحديث حول "الصوم ومكارم الأخلاق"، لتأكيد أن الصوم لا يعني الامتناع عن الطعام والشراب فقط، وإنما ينهانا عن كل ما هو أثم، والتحلي بمكارم الأخلاق قولًا وفعلًا حتى يتقبل الله سبحانه وتعالى الصيام.

وأوضح في تصريح اليوم، أن القافلة تضمنت 10 علماء، بينهم خمسة من جنوب سيناء هم:

1 - الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف، وألقى الخطبة من مسجد المصطفى.

2 – الشيخ محمد رجب السيد، إمام وخطيب، ألقى الخطبة من مسجد السلام.

3 – الشيخ محمد السيد محمود، إمام وخطيب، ألقى الخطبة من مسجد الرحمن.

4 – الشيخ خالد فرج منصور، إمام وخطيب، ألقى الكلمة من مسجد الوائل.

5 – الشيخ محمد علي محمد، إمام وخطيب، ألقى الكلمة من مسجد نادي الرياضات.

وتابع : وخمس علماء تابعين للأزهر الشريف، ومن واعظ مجمع البحوث الإسلامية، وهم:

1- الشيخ مصطفى عبد الرازق، ألقى الخطبة من مسجد الصحابة.

2- الشيخ محمد محمود محمود، ألقى الخطبة من مسجد الشهداء.

3- الشيخ سامي شريف دياب، ألقى الخطبة من مسجد الفتح.

4- الشيخ رفيق سليمان نصيف، ألقى الخطبة من مسجد حي النور.

5- الشيخ أحمد رمضان عكاشة، ألقى الخطبة من مسجد عباد الرحمن.

وأشار إلى أن مساجد جنوب سيناء، تشهد إقبالا كثيفا من المصلين على مدار الخمس صلوات، ويجري تنظيفها وتعقيمها يوميًا تنفيذًا لتعليمات وزير الأوقاف، لضمان سلامة وصحة المصليين.

قافلة بصوت واحد