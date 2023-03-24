عمرة بالتقسيط وبدون فوائد على 36 شهرًا .. تفاصيل مهمة

أعلن بنك مصر عن عمرة بالتقسيط مراعاة للظروف الاقتصادية والأزمات المالية التي طالت الجميع، محلياً ودولياً نتيجة للعديد من العوامل العالمية التي أثرت على اقتصادات العالم أجمع والتي بدأت من جائحة كورونا حتى وصلت للحرب الروية الأوكرانية، والتي وقفت عائقاً أمام الكثيرين من أداء العمرة، حيث تقف تكاليف ورسوم تلك المناسك عائقًا أمام تلك الاقتصاديات المتأزمة.

أعلن بنك مصر عن توفير رحلة عمرة بالتقسيط وبدون فوائد، لدعم عملاء بنك مصر وفق شروط محددة، في إطار قروض بنك مصر المختلفة، وينشر تحيا مصر كافة التفاصيل عن قرض بنك مصر بالتقسيط للحج والعمرة.

وأشادت شركات السياحة العاملة في الحج والعمرة، بمبادرة "بنك مصر" الخاصة بتقسيط العمرة أمام الراغبين لزيارة بيت الله الحرام.

عمرة بالتقسيط

عمرة بالتقسيط

أتاح "بنك مصر" إمكانية تقسيط العمرة، من خلال بعض الشركات السياحية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في زيارة بيت الله الحرام، لأداء العمرة بالتقسيط.

وأكد بنك مصر عبر الموقع الإلكتروني: "عمرتك بالتقسيط حتى 36 شهرا بدون فوائد وذلك ببطاقات البنك الائتمانية".

ويرصد مقع صدى البلد الشركات السياحية المتعاقدة مع البنك للسماح بأداء العمرة بالتقسيط على النحو التالي:

حياة للسياحة

صقر السماء للسياحة

تساهيل للسياحة

ترافكو للسياحة

تريبتانزا للسياحة

وأكد رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية والبحيرة ومطروح، علي المناسترلي، أن هذا الأمر ليس بجديد ويتم أيضاً في تذاكر الطيران، موضحًا أنها نظم بنكية التقسيط في جميع المجالات بين العميل والبنك، وهي سياسة بنكية وللعميل الاختيار لو مناسب له أو لا.

وتابع المناسترلي أن أي شركة من حقها التعاقد مع أي بنك داخل مصر من أجل إمكانية السماح للعمرة بالتقسيط أمام الراغبين في السفر إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة.

قرض الحج والعمرة من بنك مصر

يمنح قرض الحج والعمرة للمصريين من خلال برامج التمويل الآتية:

الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري.

الموظفين بموجب اثبات الدخل.

أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية.

أصحاب / مستحقي المعاشات (بتعهد تحويل المعاش او بدون).

أصحاب الأوعية الادخارية (للمصريين والأجانب).

من جانبه قال ياسر سلطان عضو اللجنة العليا للحج والعمرة سابقا، وصاحب شركة سياحة تعمل في الحج والعمرة، إن العمل على العمرة بالتقسيط عبر بعض البنوك، ليس بجديد على موسم العمرة، قائلا:"التقسيط شغال من زمان".

وأضاف سلطان في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن السبب في تطبيق نظام العمرة بالتقسيط، يرجع إلى الحالة الاقتصادية التي يعيشها المواطن، خصوصا ارتفاع أسعار البرامج بعد ارتفاع سعر الصرف والخدمات، ما أدى إلى البحث عن تقسيط برامج العمرة والحج.

واختتم أن الآلية التابعة للبنوك آمنة، ورحلة العمرة مثل أي سلعة أو خدمة من البنك، على أن يسدد البنك سعر الرحلة للشركة السياحية ويقسطها على العميل، وفي كلا الحالتين البنك يستفيد والشركة تستفيد.

شروط قرض بنك مصر للعمرة والحج

الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاماَ.

الحد الأقصى لقيمة القرض في تمويل الحج يصل الى 400000 جنية (بشروط محددة).

الحد الأقصى لقيمة القرض في تمويل العمرة يصل الى 100000 جنية (بشروط محددة).

نسبة التمويل تصل إلى 100%.

مدة تمويل تصل إلى 120 شهر.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض بنك مصر للعمرة

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل (غاز – كهرباء - مياه - تليفون).

عرض سعر معتمد من الشركة / الشركات.

شروط البنك