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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد السقا.. مفاجأة في ضحية رامز جلال ثاني أيام رمضان

رامز جلال
رامز جلال

وقع الفنان أحمد السقا، الضحية الأولي لـ رامز جلال ببرنامج "رامز نيڤر إند"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".
 

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شريف عامر يعرض مشهدا من برنامج رامز جلال لن يظهر على الشاشة

ومنذ أيام طرح رامز، برومر البرنامج عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليه قائلاً، :"بسم الله توكلنا على الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والستر والتيسير من الله وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر.


ووقع عددًا كبيرًا من نجوم الفن والإعلام والرياضة، ضحايا لمقلب رامز جلال،  مثل محمد الغيطي، خبيرة الأتيكيت أمينة شلباية.  


وكشف  البرومو أيضًا أبرز الضحايا في البرنامج ومنهم أحمد السقا، محمد رمضان، رضا عبد العال، إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي، محمود كهربا، هنادي مهنا، مصطفى كامل، محمد فراج، مصطفى يونس، غادة إبراهيم، شيماء سيف، رنا رئيس، محمد ثروت، أحمد حاتم، أمير عيد، ميلا الزهراني.  
 

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شريف عامر يعرض مشهدا من برنامج رامز جلال لن يظهر على الشاشة

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