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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي يعلن مفاجأة سارة لـ أهالي القاهرة الكبرى.. فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، فيديو يعرض جولة تفقدية للرئيس عبد الفتاح السيسي للأعمال الإنشائية لعدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.

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محور عبدالمجيد محمود| السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية لطرق القاهرة.. صور


وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة جولة تفقدية تابع خلالها الأعمال الانشائية لتطوير  عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى ومن بينها أعمال إنشاء محور المستشار عبد المجيد محمود بطول حوالي ٧ كيلو مترات وهو من أهم المحاور الرئيسية الجارى إنشاؤها بالقاهرة الكبرى.

 

واستمع الرئيس السيسي لشرح من أحد العاملين الموقع حول سير العمل، ومنها أعمال الحفر والردم، حيث قال أحد العاملين،: "حضرتك مشرفنا على أحد المناطق التي واجهنا فيها صعوبة كبيرة أثناء التنفيذ لأنها منطقة عبارة عن منطقة خور أرتفاع الدرم فيها يصل إلى 50 متر، وكان بها تسريبات مياه نتيجة سوء شبكة الصرف الصحي.

 

اعملوا  كورنيش للناس

 

وعقب الرئيس السيسي قائلا: "أنا قلت نستفيد من المياه ونسوى الجوانب وتعملوا كورنيش للناس.. فكروا في المنطقة دي والجوانب لو سويناها وخلينها كورنيش في جانب الطريق ممكن ولا مش ممكن".
 

وينقل للمحور الحركة ناديين محور الشهيد وصولا لمنزل المقطم ومنه إلى صلاح سالم ويساهم بنقل الحركة من الكورنيش إلى المقطم.

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