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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مرور كويكب ضخم بين الأرض والقمر خلال أيام.. كارثة محتملة

الفضاء
الفضاء

تشهد الأرض ظواهر فلكية مختلفة بينما أصبحت عرضة لمرور كويكبات بوتيرة أسرع من سابقتها. 
 

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وبحسب ما ذكرته صحيفة “جارديان” البريطانية، سيمر كويكب كبير بما يكفي لمحو مدينة، بشكل غير ضار، بين الأرض ومدار القمر في نهاية هذا الأسبوع، بينما يوفر للعلماء فرصة لدراسة الجسم عن قرب.

وتحليق الكويكبات يعدّ أمراً شائعاً، لكن وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) قالت: إنه من النادر أن يقترب كويكب كبير جداً من الأرض، وإن مثل هذه الأحداث تحصل مرة واحدة فقط كل عقد. يقدر العلماء حجمه بين 40 و90 متراً في القطر.

تم اكتشاف الكويكب المعروف باسم 2023 DZ2 قبل شهر، وسوف يمر على بعد 515 ألف كيلومتر من القمر يوم السبت بتوقيت الولايات المتحدة، وبعد ساعات عدة، سوف يمر فوق الأرض بسرعة 28 ألف كم/ ساعة.

سيتيح اللقاء القريب لعلماء الفلك فرصة دراسة صخرة فضائية من مسافة تزيد قليلاً على 68 ألف كيلومتر. على بعد أقل من نصف المسافة من هنا إلى القمر، سيكون الكويكب مرئياً من خلال المناظير والتلسكوبات الصغيرة.

 

الأرض كويكبات

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