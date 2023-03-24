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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتشال غريق بترعة الإبراهيمية وإصابة طالب سقط من عمارة تحت الإنشاء بالمنيا

انتشال جثة غريق بالمنيا
انتشال جثة غريق بالمنيا

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالمنيا، جثة غريق من ترعة الإبراهيمية أمام قرية ملاطية بمركز مغاغة، وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة، كما سقط طالب من عمارة تحت الإنشاء بمدينة المنيا الجديدة بسبب اختلال توازنه.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد تمكن فريق الانقاذ النهري من انتشال جثة شخص 50 عاما، مقيم بمركز مغاغة، من ترعة الإبراهيمية أمام قرية ملاطية، حيث كانت الجثة طافية بالمجرى المائي، وتم نقل الغريق إلى مشرحة مستشفى مغاغة المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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كما تلقت أجهزة الأمن، إخطارا من عمليات النجدة، بإصابة طالب "15سنة"،  مقيم  بمركز المنيا، إثر سقوطه من الدور الخامس أثناء العمل بعمارة سكنية تحت الإنشاء جنوب كمين الصفا بمدينة المنيا الجديدة، نتيجة اختلال توازنه، وتم نقل المصاب إلي مستشفي المنيا العام، مصابا باشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.
 

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