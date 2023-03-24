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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء..مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في انقلاب ربع نقل بملوي جنوب المنيا

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

لقي شخص مصرعه وأصيب  14 شخص اخرين إثر انقلاب سيارة ربع نقل في مركز ملوي بجنوب المنيا، بسبب انفجار الإطار  الخلفي الإيسر تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل في مركز ملوي، بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيسر.

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بالانتقال والفحص تبين وقوع الحادث شرق كوبري ملوي الجديد، مما أسفر عن مصرع عبد الصبور. م 44 عاما مقيم بمركز ديرمواس.

كما أسفر الحادث عن إصابة 14 شخص وهم: علاء. ح 49 عاما مقيم بأبوقرقاص وحسام. ن 42 عاما وعبد الباري. ش 42 عاما ومحمد. ح 43 عاما ووليد. ر 40 عاما وعلي. ض 45 عاما ومحمد. ر 40 عاما وفتحي. ع 59 عاما وعماد. س 45 عاما ومحمد. ع 49 عاما وإسماعيل. د 49 عاما وأحمد. ا 47 عاما ومحمود. م 42 عاما ومتولي. ع 40 عاما وجميعهم يقيمون في قرى مركز ملوي.

تم نقل المصابين إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج وتقرر خروجهم عدا ثلاثة مصابين باشتباه إرتجاج، وكسور وكدمات، وتم التحفظ علي السيارة وإخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.

 

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