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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توافر السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة في معارض «أهلا رمضان» بالمنيا

معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان بسمالوط ومطاى

تواصل الوحدات المحلية تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تنظيم الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية والتوسع في افتتاح المعارض والمنافذ الثابتة فى المراكز والقرى لتوفير كافة السلع والمواد الغذائية، وبأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين وذلك تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، وحرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين.

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وفى هذا السياق، تابع سعيد محمد رئيس مركز ومدينة مطاي معارض اهلا رمضان بالمركز، مؤكدا على استمرار المعارض بكل الوحدات المحلية القروية بالمركز لوصول جميع السلع للمواطنين في القرى النائية.

حيث أن تلك المعارض تأتي ضمن جهود متابعة الأسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة وبتخفيضات من 20-30% لجميع السلع الغذائية ولضمان عدم تعطيش الأسواق وخلق أسعار تنافسية بين التجار والوصول إلى جميع أهالينا في قرى المركز.


كما تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط توفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة من خلال منافذ "اهلا رمضان" وذلك بالتنسيق مع مديريتي التموين والطب البيطري، حيث يتم المرور الميداني المستمر على معارض “أهلا رمضان" بزمام المركز والقرى التابعة له، لمتابعة إمداد المعارض بمختلف السلع الغذائية واللحوم بأسعار تتناسب مع كافة فئات المواطنين.

 

المنيا الوحده المحلية المواطنين معارض اهلا رمضان البيطرى

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