تعليم الوادي الجديد يطلق برنامج عباقرة لرعاية المواهب الواعدة

أعلن الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إطلاق الموسم الأول من مسابقة عباقرة الوادي، والذى يعد البرنامج الأول من نوعه الذي يجري تنفيذه على أرض المحافظة في خطوة تستهدف ترسيخ ثقافة التميز والإبداع لدى الطلاب ورعاية المواهب الواعدة في المجالات الفكرية والعلمية ودعما لمسيرة التطوير التعليمي وتعزيز نهج المحافظة في تحفيز العقول الشابة واستثمار طاقاتها.

تسليط الضوء وإبراز القدرات الفكرية والمهارية

وأشار الدكتور سامى، في بيان، إلى أن البرنامج يستهدف طلاب المدارس الثانوية في جميع الإدارات التعليمية ويهدف إلى تسليط الضوء، وإبراز القدرات الفكرية والمهارية والعلمية إلى جانب خلق روح التنافس الإيجابي لدى الطلاب من الفرق المشاركة.

ولفت إلى أن البرنامج يأتي بالتنسيق مع إدارات الموهوبين والتعلم الذكي، والعلاقات العامة، والاتصال السياسي، والتعليم الثانوي بالمحافظة.

وأوضح أنه تتم التصفيات النهائية على مستوى المحافظة فور الانتهاء من تصفيات الإدارات التعليمية وإعلان المركز الأول وتكريمه.