نرمين الفقي عن مباراة القمة: قلبي بيبقى مشدود قبل الماتش

علقت الفنانة نرمين الفقي على مباراة القمة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، اليوم الأحد، في نهائي كأس السوبر المصري.

وقالت نرمين الفقي، في تصريح لموقع “صدى البلد” الإخباري: «أنا أهلاوية.. ومش عاوزة أقول حاجة أكتر من كده.. والتوقعات بسيبها على الله عشان قلبي بيبقى مشدود قبل الماتش».

ويلتقي النادي الأهلي، نادي الزمالك، في الخامسة والنصف مساء اليوم، الأحد، على ستاد محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة، في نهائي كأس السوبر المصري.

أعمال نرمين الفقي

وكان أحدث أعمال نرمين الفقي هو مسلسل “بعد النهاية”، الذي تم عرضه العام الماضي.

مسلسل "بعد النهاية" عبارة عن 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من نجوم الفن، من أبرزهم: النجمة نرمين الفقي، والنجمة ريهام سعيد، والفنانة القديرة هالة فاخر، والفنان أحمد سعيد عبد الغني، وجيهان خليل، والفنان القدير صبري عبد المنعم، والعمل من تأليف فداء الشندويلي، وخراج وائل فهمي عبد الحميد.

من ناحية أخرى، كان آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي، مشاركتها في بطولة الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة"، والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال، وشارك في بطولته كل من: الفنان الكبير سيد رجب، والنجمة القديرة سوسن بدر، والفنان مدحت صالح، ورانيا فريد شوقي، وخالد كمال، وميدو عادل، ولاء الشريف، والنجم محمود حجازي، وأحمد صيام، والفنانة الكبيرة صفاء الطوخي، ومحمد حاتم، أماني كمال، والنجمة الشابة ديانا هشام، وكارولين عزمي، ورشا أمين، وعدد آخر من الفنانين ضيوف الشرف.