مسلسل ستهم الحلقة 2.. روجينا تدفن شعرها مع زوجها وترتدي ثوب الرجال

استطاعت الحلقة الثانية من مسلسل ستهم، بطولة روجينا، بوتيرة أحداثه المفاجئة أن يحقق عناصر الجذب للجمهور، خاصة بعدما حققت الحلقة الأولى من العمل، ردود فعل واسعة وتصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

وكانت بداية الأحداث مع مشهد دفن عامر الرفاعي"إياد نصار" زوج ستهم "روجنيا"، والذي قتل خلال أحداث الحلقة الأولى من المسلسل، ورفضت ستهم أخذ عزاء زوجها، قبل اخذ الثأر لزوجها من الذي قتله غدراً، كما قامت بإرتداء ثوب زوجها أمام الجميع أثناء دفنه، قامت بدفن دفائر شعرها، ثم ترتدي ثوب الرجال، لتبدأ رحلة العناء والمشقة، وأعلنت أمام الجميع في مشهد الجنازة، أنها لن تتزوج معه أخري نهائيا، ولن ينكشف شعرها على أحد بعد وفاة زوجها عامر، وسوف تنتقم من الذي قلته حتى تموت.

واعتمدت نجمة المسلسل الفنانة روجينا، على تغيير جلدها كليا في دور يبدو من الوهلة الأولى أنه من الأدوار المركبة الصعبة، بينما جسدته هي بطريقة منفردة، اعتمدت على الانسلاخ من شخصيتها المستقلة والانخراط في شخصية العمل، والتعبير عن الانفعالات بكل الحواس، وهذا ما ظهر جليا في كل مشاهدها خلال أجداث الحلقة الأولى والثانية.

كما استطاع المخرج رؤوف عبد العزيز، توظيف كل شيء في العمل بشكل يخدم الموضوع بشكل عام، خاصة أنه ترك بصمة فريدة في النواحى الإخراجية للعمل الدرامي، سواء في توظيف قدرات الممثلين بشكل احترافي، أو في اختيار أماكن التصوير الخلابة في الصعيد، حيث ظهرت المناظر الطبيعية الجميلة للصعيد في أكثر من مشهد بواقعية تامة دون الاستعانة بديكورات.

وكانت الموسيقى التصويرية معبرة عن الأحداث التي يشهدها العمل الدرامي في سواء الجوانب الرومانسية أو التراجيدية أو المشاهد المعبرة عن تصاعد الأحداث.

أبطال مسلسل ستهم

مسلسل ستهم، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وإنتاج شركة كودكس codex ، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.

كما يعد مسلسل ستهم هو ثاني تعاون بين المخرج رؤوف عبد العزيز وروجينا بعد مسلسل انحراف، الذي نافس به في موسم دراما رمضان 2022، وتصدرا به تريند جوجل أكثر من مرة بسبب أحداثه، وشارك به العديد من الفنانين منهم: سميحة أيوب، ولوسي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وأحمد صفوت، ومحمد الكيلاني، ورانيا محمود ياسين، وسماء إبراهيم، ودينا محسن الشهيرة بـ ويزو، ومحمد عادل، وكان من تأليف مصطفى شهيب.