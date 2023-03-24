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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري محترفي كرة اليد.. الزمالك يتقدم على الأهلي 16–12 في الشوط الأول

صدى البلد

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والأهلي، بتقدم الفارس الأبيض بنتيجة 16–12 ، في ختام مباريات المرحلة الثانية لبطولة دوري المحترفين لكرة اليد.

وشهد الشوط الأول تألق حسن وليد قداح لاعب الزمالك بفضل تصويباته القوية من ال 9 أمتار، وكذلك إسلام حسن لاعب الأهلي بفضل اختراقاته داخل دفاعات الزمالك وتمريراته الحاسمة لزملائه.

ويدخل الأهلي مباراة القمة وهو على قمة ترتيب المرحلة الثانية برصيد 14.5 نقطة، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في واحدة فقط، بينما يحتل الزمالك وصافة جدول الترتيب برصيد 13.5 نقطة، بعد فوزه في 7 مباريات وتعادله في لقاء وحيد وخسارته في مباراة كانت أمام منافس اليوم في ذهاب المرحلة الثانية.

الجدير بالذكر أن الزمالك هو حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري المحترفين لكرة اليد، بعد الفوز على غريمه التقليدي الأهلي.

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