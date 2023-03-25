مصر للطيران تلغي رحلتها إلى فرانكفورت الثلاثاء المقبل بسبب الإضراب

قررت مصر للطيران، إلغاء رحلة مصر للطيران يوم الإثنين الموافق 27 مارس 2023 رقم MS785 القاهرة / فرانكفورت،

على أن يتم سفر ركاب هذه الرحلة يوم الثلاثاء الموافق 28 مارس 2023 على متن الرحلة رقم MS785.

يأتي ذلك بالإشارة إلى ما ورد إلينا من إدارة مطار فرانكفورت - ألمانيا، والتي تفيد بتنظيم إضراب في مطار فرانكفورت يوم الإثنين الموافق 27 مارس 2023.

كما تم إلغاء رحلة مصر للطيران يوم الإثنين الموافق 27 مارس 2023 رقم MS786 فرانكفورت / القاهرة على أن يتم سفر ركاب هذه الرحلة يوم الأحد 26 مارس 2023 على متن الرحلة رقم MS786.

وناشدت مصر للطيران عملائها المسافرين من وإلى فرانكفورت يومي 27 و 28 مارس 2023 ضرورة مراجعة تذاكرهم من خلال الإتصال بمركز خدمة إتصالات مصرللطيران

