عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران تلغي رحلتها إلى فرانكفورت الثلاثاء المقبل بسبب الإضراب

مصر للطيران
مصر للطيران

قررت مصر للطيران، إلغاء رحلة مصر للطيران يوم الإثنين الموافق 27 مارس 2023 رقم MS785 القاهرة / فرانكفورت،  
على أن يتم سفر ركاب هذه الرحلة يوم الثلاثاء الموافق 28 مارس 2023 على متن الرحلة رقم MS785.

يأتي ذلك بالإشارة إلى ما ورد إلينا من إدارة مطار فرانكفورت - ألمانيا، والتي تفيد بتنظيم إضراب في مطار فرانكفورت يوم الإثنين الموافق 27 مارس 2023.

كما تم إلغاء رحلة مصر للطيران يوم الإثنين الموافق 27 مارس 2023 رقم MS786 فرانكفورت / القاهرة على أن يتم سفر ركاب هذه الرحلة يوم الأحد 26 مارس 2023 على متن الرحلة رقم MS786.

وناشدت مصر للطيران عملائها المسافرين من وإلى فرانكفورت يومي 27 و 28 مارس 2023 ضرورة مراجعة تذاكرهم من خلال الإتصال بمركز خدمة إتصالات مصرللطيران
 

مصر للطيران فرانكفورت المانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمع 40 مليار جنيه.. القبض على الرجل الذي تسبب في انهيار الدولار حول العالم

مسلسل هبوط الذهب .. سعر جرام عيار 21 اليوم السبت 25-3-2023

تحذير عاجل| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات القادمة

العامري فاروق يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن مباراة الهلال السوداني

أمطار رعدية مستمرة.. الأرصاد تصدم المواطنين عن طقس الساعات المقبلة

أزمة كبيرة.. الأهلي يستفز الهلال قبل المواجهة الحاسمة في دوري أبطال إفريقيا

تحذير عاجل من السلطات الصحية السعودية للمواطنين

الزمالك اليوم.. هزم يد الأهلي وكاف يزف بشرى إفريقية وتجهيز بديل فتوح

ترشيحاتنا

ضرب وقتل وصعق بالكهرباء..الأمم المتحدة تكشف إنتهاكات روسيا وأوكرانيا مع الأسري

أول ظهور لولي العهد السعودي في رمضان.. فيديو

ضبط راكب حاول تهريب ساعات رولكس وأخر بحوزته حشيش وأقراص مخدرة.. صور

جاكيت بـ 2800 دولار.. غضب بسبب ملابس ابنة رئيس كوريا الشمالية الغالية

موعد مباراة منتخب مصر ومالاوي بتصفيات أمم إفريقيا والقنوات الناقلة حصريا

الفرفرة والكيرم.. رمضان في الطائف بالسعودية طعم تاني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب البرتقال مع الجزر بعد الإفطار؟

إرشادات لتجنب الإرهاق والتخمة بعد الإفطار في رمضان

الأمن طرده.. غضب في كندا بعد منع شاب من الصلاة في محطة قطار

من أشهر أطباق سفرة رمضان.. فوائد الكرنب لا تتوقعها

فيديو

34 زلزالا تضرب دولة عربية.. وكارثة جديدة في تركيا | فيديو

ميدو يكشف سر استمرار شيكابالا في الملاعب ويكشف مفاجأة عن رمضان صبحي/فيديوجراف

زكاة الفطر 2023.. اعرف قيمتها ولمن تعطى| فيديو

انتشار مرض غامض في أمريكا ليس له علاج.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

اﻟﻤﺰﻳﺪ