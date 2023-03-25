تحذير عاجل| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات القادمة

كشف الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات القادمة، قائلة إن ذروة حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على شمال البلاد، مرورا بالقاهرة الكبرى والدلتا ومدن القناه وشمال الصعيد وسيناء في الساعات الجارية، والتي يصاحبها سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق وسماع دوى الرعد، لذا يجب توخى الحيطة والحذر.

أمطار رعدية

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تتقدم السحب الرعدية الممطرة لتشمل الإسكندرية وشمال الوجه البحري مع تقدم الوقت.



وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، خريطة الأمطار المتوقعة ليوم السبت 25 مارس 2023 والتي من المتوقع أن تشهدها محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية والدقهلية والشر



تكاثر السحب

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من القاهرة الكبرى، المنوفية، الغربية، الشرقية، الإسماعيلية، الدقهلية.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن السحب الرعدية ستكون مصاحبة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة إلى متوسطة، تكون غزيرة أحيانا على بعض المناطق.

ومن المتوقع أن تتقدم السحب الرعدية الممطرة إلى مناطق من سيناء مع تقدم الوقت، وتستمر هذه الأجواء حتى غدا السبت.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية في السلوم و مطروح وسيدى براني و سيدى عبد الرحمن والعلمين يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا.

أمطار



وفي ذات السياق، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن معظم المحافظات فى شمال البلاد حتى شمال الصعيد تشهد تساقط أمطار.

أكدت غانم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صالة التحرير”،المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن ذروة الحالة الجوية من الليلة حتى مساء السبت، وكميات الأمطار ستكون بين المتوسطة والغزيرة.

اليوم السبت



أوضحت غانم أن السبت ستشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة حيث تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية خلال فترة النهار، لافته إلى أن البلاد ستشهد نشاط في حركة الرياح ومما تسهم فى زيادة الشعور بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس.



وكشفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن التحسن فى حالة الطقس سيكون بداية من الأحد القادم.

