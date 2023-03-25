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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ولاية أمريكية تحظر مواقع التواصل الإجتماعي على الأطفال.. تفاصيل

مواقع التواصل الاجتماعي
مواقع التواصل الاجتماعي

أقر حاكم ولاية يوتا الأمريكية، سبنسر كوكس، حزمة تشريعات شاملة لتنظيم التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، تتضمن الاشتراط على من هم دون سن 18 عاماً الحصول على موافقة أبوية صريحة لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي، مثل تيك توك وإنستغرام وفيسبوك، وفق ما نقلت صحيفة الغارديان البريطانية.

كما وقَع كوكس على إصدار مشروع قانون يحظر على شركات التواصل الاجتماعي، استخدام تقنيات يمكن أن تصيب القاصرين بـ"إدمان" هذه المنصات.

ويعتبر هذا القانون هو الأول الصادر عن ولاية أمريكية، والذي يحظر على وسائل التواصل الاجتماعي السماح للقاصرين بالولوج إليها دون موافقة الوالدين.

كان المجلس التشريعي للولاية الذي تسيطر عليه أغلبية من الحزب الجمهوري، قد أقر مشروعي القانون، في وقت سابق من مارس على الرغم من معارضة منظمات الحرية المدنية.

في السياق، قال كوكس، حاكم الولاية الجمهوري، في تغريدة نشرها على موقع تويتر: "لم يعد من الممكن أن نسمح لشركات التواصل الاجتماعي بمواصلة الإضرار بالصحة العقلية لأبنائنا".

يأتي ذلك في وقت تزايدت فيه النقاشات بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في الأطفال، بين المشرعين داخل الولايات الأمريكية وعلى مستوى البلاد.

 

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